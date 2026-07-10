Prince Damien (35) sorgt mit einer ungewöhnlichen Einnahmequelle für Schlagzeilen: Der «DSDS»-Sieger von 2016 verkauft auf Instagram getragene Unterhosen – zum einem durchaus stolzen Preis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prince Damien verkauft getragene Boxershorts für 300 Euro über Instagram

Auch Grussvideos für 150 Euro und Musicalauftritte in Hamburg verfügbar

2016 gewann er «DSDS», 2025 neue Single «Ach so?!» veröffentlicht

Saskia Schär Redaktorin People

Prince Damien (35) gewann 2016 «Deutschland sucht den Superstar» und ist bis heute musikalisch aktiv. Vergangenes Jahr veröffentlichte er beispielsweise seinen Song «Millionär (Geld wie Heu)». Damit er diesen Status selbst erreichen kann – oder vielleicht auch nur, um seine Lebenshaltungskosten zu decken – hat sich der Sänger nun um alternative Einnahmequellen bemüht: Er verkauft seine getragenen Boxershorts.

Darauf lässt zumindest der Linktree des Ex-Dschungelcamp-Teilnehmers auf Instagram schliessen. Klickt man darauf, so erscheinen zahlreiche Links, die beispielsweise zu seinem Fanshop, seinen Songs, seinem Onlyfans-Account und zu seinen getragenen Boxershorts führen. Klickt man auf den Link, so sieht man zwar kein Bild des zu erhaltenden Produkts, dafür aber einen Preis – und der hat es ganz schön in sich! Sage und schreibe 300 Euro will der Sänger für seine dreckige Unterwäsche haben.

Wer gerne etwas Persönliches des Sängers hätte, dafür aber nicht ganz so tief in die Tasche greifen will und sich um die Hygiene keine Gedanken machen möchte, der kann sich bei Prince Damien auch ein persönliches Grussvideo bestellen. Das ist mit 150 Euro gerade einmal halb so teuer.

Tritt in die Fussstapfen von Alexander Klaws

Prince Damien, der erst vor einer Woche seine neue Single «Ach so?!» veröffentlicht hat, ist mittlerweile auch als Musicaldarsteller tätig. Er steht derzeit in Hamburg im Musical «MJ – Das Michael Jackson Musical» auf der Bühne. Damit tritt er in die Fussstapfen des allerersten «DSDS»-Gewinners Alexander Klaws (42). Der Deutsche schlüpft seit 2010 immer wieder in die Rolle des Tarzan im gleichnamigen Musical. Mittlerweile steht er dort sogar gemeinsam mit seinem Sohn Lenny (9) auf der Bühne, der den jungen Tarzan spielt.