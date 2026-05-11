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Doppeltes Babyglück
Gleich zwei DSDS-Stars erwarten Nachwuchs

Doppelte Überraschung in der DSDS-Welt: Gleich zwei ehemalige Kandidaten haben fast zeitgleich verkündet, dass sie Nachwuchs erwarten. Ihre Fans feiern die freudige Nachricht im Netz – und gratulieren im Doppelpack.
Publiziert: 14:49 Uhr
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Aktualisiert: 14:52 Uhr
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Der Schweizer Jesse Ritch belegte 2012 den dritten Platz in der Sendung «Deutschland sucht den Superstar».
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • DSDS-Stars Jesse Ritch und Zazou Mall erwarten Nachwuchs
  • Für beide ist es das zweite Kind
  • Ritch war 2012 bei DSDS, Mall 2011
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Jaray FofanaRedaktorin People

Doppelte Babyfreude in der DSDS-Welt: Gleich zwei bekannte Gesichter der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» verkünden Nachwuchs – und sorgen damit für Entzücken in den Kommentarspalten.

Jesse Ritch (34), der 2012 in derselben Staffel wie Luca Hänni (31) antrat und den dritten Platz belegte, und seine Partnerin Alissa Orlando (34) dürfen sich über Familienzuwachs freuen. Der Musiker, der sich seither in der Schweiz etabliert hat, begeisterte damals in der Liveshowphase mit seiner markanten Stimme und ruhigen Ausstrahlung – und erhielt regelmässig positive Jurykritiken. Nun meldet er sich mit einer ganz persönlichen Freudenbotschaft: «Ds Härz isch vou und d'Fröid isch riesig: Mir wärde zum zwöite Mau Eltere! Mir chöi ds Glück chuum fasse, dass üsi chlyni Familie wachst.»

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Die Glückwünsche prasseln nur so rein

Auch seine einstige DSDS-Kollegin Zazou Mall (41) und ihr Partner haben freudige Neuigkeiten: Die Künstlerin, die 2011 mit ihrer eigenständigen Art und auffälligen Bühnenauftritten in Erinnerung blieb, verkündete ebenfalls auf Instagram, dass ihre Familie bald zu viert sein wird. «Baby Nummer zwei kommt bald, halleluja – bald sind wir zu viert», schreibt sie unter ihrem Post.

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Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten: Die Fans überhäufen beide mit Glückwünschen. Auch Prominente melden sich unter Ritchs Instagram zu Wort – darunter Christina Hänni (36), Mundart-Sängerin Melanie Oesch (38) und Schlagersängerin Linda Fäh (38). Hänni schreibt besonders herzlich: «Wir freuen uns so riesig für euch, und unsere Kleine freut sich schon so mit ihrer Freundin, das kleine Baby kennenzulernen.»

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