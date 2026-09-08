Amtierende Miss Austria (†22) ist tot

Sie war seit 2024 die schönste Frau Österreichs, jetzt ist Lucia Sisic im Alter von nur 22 Jahren gestorben. Das bestätigt ein Freund der Familie auf Facebook.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die amtierende Miss Austria, Lucia Sisic, starb mit nur 22 Jahren

Sisic litt an einem Herzklappenfehler und hatte sieben Operationen überlebt

2024 wurde sie zur Miss Austria gewählt, seither keine weitere Wahl

Silja Anders Redaktorin People

«Liebe Lucia, du hast uns viel zu früh verlassen, doch die Erinnerung an dich wird für immer bei uns bleiben. Möge Gott dich in sein Reich aufnehmen und deinen Eltern und deiner Familie die Kraft schenken, diesen unermesslichen Schmerz zu ertragen.» Mit diesen Worten verabschiedet sich ein Freund der Familie von der amtierenden Miss Austria, Lucia Sisic. Die junge Frau ist im Alter von nur 22 Jahren verstorben.

Lucia sei ein Mädchen von «aussergewöhnlicher Schönheit» gewesen, «vor allem aber eine junge Frau, deren Lächeln, Freundlichkeit und Herzlichkeit die Herzen derer prägten, die sie kannte», heisst es in dem Facebook-Post weiter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch die Veranstalter des Schönheitswettbewerbs meldeten sich zu dem Verlust zu Wort und schreiben: «Lucia wird uns als wundervolle junge Frau in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl gelten in dieser schweren Zeit ihrer Familie, ihren Freunden und allen Menschen, die ihr nahestanden. Liebe Lucia, du wirst immer ein Teil unserer Miss-Austria-Familie bleiben.»

Ihr Herz war krank

Die Wienerin litt seit ihrer Geburt an einem Herzklappenfehler. Insgesamt musste sie sich in ihrem jungen Leben sieben Operationen unterziehen, die letzte erst im Winter 2025. Auf Instagram meldete sich Sisic anschliessend und verkündete, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. In einem Interview 2024 sprach sie offen über ihre Erkrankung und verriet, dass ihre «Kindheit einfach anders» war – «aber das hat mich auch stark gemacht», so Sisic damals. Sie betonte auch, dass sie kein Mitleid wolle, sondern anderen Mut machen möchte. Mit 13 Jahren kam es während einer Herzoperation zu Komplikationen. «Ich war 13 Jahre alt und musste während der Operation reanimiert werden, es war wirklich knapp», erinnerte sie sich damals.

Nun ist Lucia Sisic für immer von dieser Welt gegangen. Woran die 22-Jährige genau starb, ist allerdings nicht bekannt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Letzte amtierende Miss Austria

Sisic wurde 2024 zur schönsten Frau Österreichs gewählt. Seither kam es zu keiner weiteren Wahl, womit Lucia Sisic bis heute Miss Austria geblieben ist.