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Fans rätseln über Umstände
Disney-Star Carla Jeffery (†33) ist tot

Disney-Star Carla Jeffery ist am 1. September 2026 mit nur 33 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in der beliebten «Zombies»-Reihe. Die Todesursache bleibt bislang unbekannt.
Publiziert: 08:10 Uhr
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Carla Jeffery ist tot.
Foto: Instagram/carlajjeffery

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Carla Jeffery starb am 1. September 2026 mit nur 33 Jahren
  • Bekannt durch Disneys «Zombies»-Filme, Todesursache bleibt unbekannt
  • Karriere begann mit 12 Jahren, spielte in über 10 Produktionen
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Carla Jeffery ist am 1. September 2026 im Alter von nur 33 Jahren verstorben. Einen Tag später bestätigte ihre Agentur Alexanders Talent Management die traurige Nachricht auf ihrem offiziellen Instagram-Konto.

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«Mit tiefer Trauer teilen wir mit, dass unsere geliebte Carla Jeffery am 1. September 2026 im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist», hiess es im Statement. Die Todesursache wird nicht bekannt gegeben. Die Familie bittet um Respekt und Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

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Bekannt wurde Carla Jeffery vor allem durch ihre Rolle als lebensfrohe Cheerleaderin Bree in Disneys «Zombies»-Filmen. Sie verzauberte ein Millionenpublikum in «Zombies» (2018), «Zombies 2» (2020) und «Zombies 3» (2022). 2024 kehrte sie in der Animationsserie «Zombies: The Re-Animated Series» als Stimme ihrer ikonischen Figur zurück.

«Liebevollster Mensch»

Nach der schockierenden Nachricht über ihren Tod drückten viele ihrer ehemaligen Kollegen aus der «Zombies»-Reihe in den sozialen Medien ihre Trauer aus. Chandler Kinney (26) schrieb: «Das hellste strahlende Licht in jedem Raum, den sie betrat. Der freundlichste Mensch, den man je treffen konnte. Die schönste Seele.» Sie fügte hinzu: «Das fühlt sich nicht real an.» Milo Manheim (25) verabschiedete sich in seiner Instagram-Story: «Ich liebe dich, Carlaboo. Der süsseste, freundlichste und liebevollste Mensch.» In einem weiteren Beitrag bedankte er sich bei ihr dafür, so viel Freude in das Leben anderer gebracht zu haben. 

Carla Jeffery wurde am 10. Juli 1993 in Houston, Texas, geboren. Schon als Kind stand sie vor der Kamera und begann ihre Karriere mit nur zwölf Jahren, als sie von Alexanders Talent Management unter Vertrag genommen wurde. Über zwei Jahrzehnte begleitete die Agentur ihre Karriere und beschrieb sie nach ihrem Tod liebevoll als «Familie». «Carla war mehr als eine Klientin, sie war Familie», schrieb die Agentur auf Instagram. Ihr Lächeln habe jeden Raum erhellt.

Neben ihrer Arbeit für Disney war Carla Jeffery in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen, darunter «iCarly», «Curb Your Enthusiasm», «Southland», «Scream Queens» und «American Vandal».

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