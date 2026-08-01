Der Ex-«Forsthaus Rampensau»-Star Manoel Machinek ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der 37-Jährige war mit einem Porsche unterwegs, als es zum tödlichen Unglück kam. Machinek wohnte zuletzt im Kanton St. Gallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Mano Machinek stirbt bei Autounfall in Italien am 30. Juli

Er verlor in Gignese die Kontrolle über seinen Porsche-Cabriolet

37-jähriger Deutscher lebte in St. Gallen und arbeitete in Liechtenstein

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der ehemalige Teilnehmer der österreichischen Reality-Show «Forsthaus Rampensau», Manoel «Mano» Machinek, ist bei einem Autounfall in Italien tödlich verunglückt. Der österreichische Sender ATV bestätigte die Nachricht über Instagram: «Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir.»

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Blick berichtete bereits am 30. Juli über einen tödlichen Unfall in Italien, bei dem ein Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz ums Leben gekommen war. Jetzt ist klar: Es handelt sich um Machinek.

Machineks Partnerin Maria Maksimovic, mit der er 2022 in der ersten Staffel von «Forsthaus Rampensau» zu sehen war, zeigt sich tief betroffen. In einem emotionalen Statement schreibt sie: «Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren.»

«Es bricht mir das Herz»

Und weiter: «Er sass am Steuer eines Porsche, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. Es war eine seiner grössten Leidenschaften. Jeder, der Mano kannte, wusste, wie sehr er Autos, die Strasse und das Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer liebte. Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste.»

Ein Blick auf Machineks Linkedin-Profil zeigt, dass der Deutsche bei einer grossen Industrie-Firma in Liechtenstein arbeitete und seinen Wohnsitz im angrenzenden Kanton St. Gallen hatte.

Machinek hatte in Gignese am Lago Maggiore offenbar in einer Kurve die Kontrolle über das Cabriolet verloren. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort. Sie konnten dem Autofahrer jedoch nicht mehr helfen. Auch ein Rettungshelikopter stand im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.