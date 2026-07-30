Ein Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz verunglückte am Donnerstag in Italien. Sein Porsche kam in einer Kurve von der Strasse ab und prallte gegen Bäume. Die Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tödlicher Unfall bei Gignese in Italien: Porsche prallt gegen Bäume, Fahrer stirbt

Deutscher (†37), wohnhaft in der Schweiz, verlor Kontrolle in Kurve

Rettungshelikopter im Einsatz, Polizei untersucht Unfallhergang

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagvormittag hat sich bei Gignese in Italien ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Porsche mit Schweizer Kontrollschildern kam von der Strasse ab, prallte gegen Bäume und endete als Wrack. Der einzige Insasse überlebte den Unfall nicht. Wie der «Corriere del Ticino» berichtet, sass laut Polizeiangaben ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher (†37) am Steuer.

Der Mann hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über das Cabriolet verloren. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort. Sie konnten dem Autofahrer jedoch nicht mehr helfen. Auch ein Rettungshelikopter stand im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.