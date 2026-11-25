Das deutsche Model und die Künstlerin Veruschka von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihre Angehörigen bestätigten den Tod gegenüber «Bild». Sie starb demnach im Kreise ihrer Familie in Berlin.

Darum gehts Veruschka von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben, wie Angehörige «Bild» bestätigen

In den 1960er-Jahren wurde sie in Florenz entdeckt und zählte zu den bestbezahlten Models der Welt

Sie war Künstlerin und Schauspielerin und nahm 1971 an der Aktion «Wir haben abgetrieben!» teil

Saskia Schär Redaktorin People

Veruschka von Lehndorff wurde am 14. Mai 1939 als Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff in Königsberg (Ostpreussen) geboren. Da ihr Vater Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort (1909–1944) am Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler (1889–1945) beteiligt war, wurde er im September 1944 hingerichtet. Ihre Mutter Gottliebe Gräfin von Lehndorff kam in ein Arbeits- und Internierungslager, Vera und ihre drei Schwestern wurden in ein NS-Kinderheim gebracht.

Die 1,83 Meter grosse von Lehndorff wurde Ende der 1950er-Jahre in Florenz entdeckt und arbeitete in den 1960er-Jahren äusserst erfolgreich als Fotomodell: Dafür legte sie sich den Künstlernamen «Veruschka» zu. Sie gilt als das erste Supermodel Deutschlands und war auch in zahlreichen Filmen zu sehen. Wie «Bild» berichtet, gehörte Veruschka zeitweise zu den bestbezahlten Models der Welt und zierte mehrfach das Cover der «Vogue».

2006 hatte sie einen kurzen Gastauftritt in «James Bond 007: Casino Royale». Als Model arbeitete sie unter anderem mit Modeschöpfern wie Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent oder Valentino zusammen.

«Veruschka – Mein Leben»

Ihr Leben widmete die extravagante von Lehndorff der Kunst: Sie war nicht nur Model und Schauspielerin, sondern auch Malerin, performative Künstlerin und Autorin ihrer 2011 erschienen Biografie «Veruschka – Mein Leben».

Ihr Leben widmete die extravagante von Lehndorff der Kunst: Sie war nicht nur Model und Schauspielerin, sondern auch Malerin, Bodypainting- sowie Performancekünstlerin und Autorin ihrer 2011 erschienenen Biografie «Veruschka – Mein Leben».

1971 war sie eine der 374 Frauen, die sich in der von Alice Schwarzer (83) initiierten «Stern»-Aktion «Wir haben abgetrieben!» öffentlich zu einem Schwangerschaftsabbruch bekannten. Damals stand Abtreibung in der Bundesrepublik Deutschland unter Strafe und war ein grosses Tabuthema – entsprechend heftig fielen der öffentliche Aufschrei und die Reaktionen auf den Bericht aus.