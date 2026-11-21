Er war Teil der internationalen High Society und der Fürstenfamilie von Thurn und Taxis. Nun ist Unternehmer Friedrich Christian «Mick» Flick im Alter von 82 Jahren gestorben.

Darum gehts Der Unternehmer und Kunstsammler Mick Flick ist im Alter von 82 Jahren in Bayern gestorben

Flick lebte seit 1979 in der Schweiz und hatte rund 60 Millionen Euro bei der HSBC angelegt

Sein Grossvater wurde während der Nürnberger Prozessen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt

Silja Anders Redaktorin People

Das Fürstenhaus von Thurn und Taxis ist in Trauer. Wie «Bild» erfahren hat, ist der deutsche Unternehmer und Kunstsammler Friedrich Christian «Mick» Flick im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war in zweiter Ehe mit Maya Felicitas Gräfin von Schönburg-Glauchau (1958–2019), der älteren Schwester von Gloria von Thurn und Taxis (66), verheiratet.

Flick war seit jeher Teil der High Society. Wie das deutsche Blatt schreibt, starb Flick in einem Spital in Bayern, nachdem er vor kurzem bei einem Sturz auf den Kopf gefallen war.

Flick lebte seit Jahrzehnten in der Schweiz

Sein Leben und seine Arbeit führten Mick Flick durch die ganze Welt. 1979 liess er sich in der Schweiz nieder und kaufte sich in Gstaad ein Chalet. Im Rahmen der Steueraffäre 2014 wurde bekannt, dass der Milliardär über Briefkastenfirmen rund 60 Millionen Euro in der Schweizer Tochterbank von HSBC angelegt hatte.

Verhalfen Nazis zum Vermögen der Flicks?

Ganz unumstritten war Flicks Vermögen aber nie. Sein Grossvater, Friedrich Flick, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Nürnberger Prozesse zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sein Rüstungsunternehmen war für die Nazis damals essenziell.

Als Mick Flick Jahrzehnte später seine Kunst in Zürich und Berlin ausstellen wollte, entbrannte eine hitzige Debatte. Die Rede war sogar von Blutgeld, und der Familie Flick wurde vorgeworfen, ihr Vermögen durch prestigeträchtige Kunst von den schmutzigen Geschäften der NS-Zeit reinwaschen zu wollen.

Das dunkle Vermächtnis seiner Familiengeschichte lastete stets schwer auf Mick Flick. 2005 zahlte er 5 Millionen Euro an die Stiftung «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft».

Flick hinterlässt seine drei Kinder Friedrich-Alexander, Ernst-Moritz und Maria-Pilar.