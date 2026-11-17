Darum gehts Corinne Hofmann trauert um ihren Ex-Mann Lketinga

Für ihn wanderte sie von der Schweiz nach Kenia aus

Ihr Buch «Die weisse Massai» wurde über vier Millionen Mal verkauft

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Leider muss ich euch mitteilen, dass Lketinga, mein Ex-Mann und Vater meiner Tochter, verstorben ist. Er hat mein Leben geprägt wie niemand anderes. Er wird immer in Erinnerung bleiben. Und wir werden seine heutige Frau und seine weiteren Kinder nach wie vor unterstützen», schreibt Corinne Hofmann (66) auf Facebook.

Die Geschichte der «weissen Massai» beginnt 1986 in Kenia. Corinne Hofmann ist 26 Jahre alt, als sie während ihrer Ferien in Mombasa dem rund 20-jährigen Samburu-Krieger Lketinga Leparmorijo begegnet. Ein Blick genügt, um ihr bisheriges Leben auf den Kopf zu stellen.

Eine unglaubliche Aura

Über seine Erscheinung schwärmt sie später: «Er hatte eine unglaubliche Aura. Ich war davon gleich gefangen.» Sie beschreibt ihn in Interviews mit den Worten: «So, wie er dasitzt in der untergehenden Sonne, sieht er wie ein junger Gott aus.»

Sie spricht von einer tiefen Liebe auf den ersten Blick. Hofmann löst ihre Verlobung in der Schweiz, verkauft ihr Geschäft und kehrt nach Kenia zurück. 1988 heiratet sie Lketinga und zieht zu ihm ins abgelegene Dorf Barsaloi.

Statt Luxus erwartet sie ein Leben in einer einfachen Lehmhütte, ohne Strom und fliessendes Wasser. Sie teilt die Entbehrungen, kämpft mit Krankheiten und versucht, sich in einer völlig fremden Kultur zurechtzufinden.

Zu grosse Belastungen

Am 1. Juli 1989 kommt ihre Tochter Napirai zur Welt. Doch die Liebe des Paars hält den Belastungen nicht stand. Eifersucht, kulturelle Unterschiede und gesundheitliche Probleme belasteten die Beziehung zunehmend. 1990 verlässt Corinne Hofmann mit ihrer kleinen Tochter Kenia und kehrt in die Schweiz zurück.

Die Ehe zerbricht nach rund dreieinhalb Jahren. 1998 veröffentlichte Hofmann ihre Autobiografie «Die weisse Massai». Das Buch wird international mehr als vier Millionen Mal verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Es folgten «Zurück aus Afrika» (2003), «Wiedersehen in Barsaloi» (2005) und «Das Mädchen mit dem Giraffenhals» (2015).

2005 kommt ihr verfilmtes Leben als Spielfilm mit Nina Hoss (51) in der Hauptrolle in die Kinos. Besonders bewegend: 2009 kommt es nach rund 20 Jahren zur Begegnung zwischen Napirai und ihrem Vater. Hofmann schildert später, wie stolz sie auf ihre Tochter und berührt von diesem Wiedersehen ist.

Lketinga gründet später eine weitere Familie, hat zwei Frauen und acht Kinder. Woran er genau, wann und in welchem Alter er gestorben ist, ist aktuell nicht bekannt. Corinne Hofmann, die im Tessin lebt, hat eine Blick-Anfrage bis anhin nicht beantwortet.