Sophie Ofer Redaktorin People

Sheila Mangubat (†35) wurde 2023 durch ihre Teilnahme in der sechsten Staffel der TLC-Show «90 Day Fiancé: Before the 90 Days» berühmt. «Before the 90 Days» ist ein Spin-off des bekannten Originals «90 Day Fiancé».

Am 21.November ist Mangubat mit nur 35 Jahren überraschend verstorben, wie ihr Ex-Partner nun auf Instagram bestätigt. Die Todesursache bleibt zunächst unbekannt.

«Bin am Boden zerstört»

David Dangerfield, Mangubats Ex-Verlobter, vermeldet auf Instagram den Tod der 35-Jährigen. Mit emotionalen Worten wendet er sich an die Öffentlichkeit: «Es bricht mir das Herz, die Nachricht von ihrer Familie zu überbringen, dass Sheila am Samstag in den Philippinen verstorben ist», schreibt Dangerfield. «Ich bin am Boden zerstört und versuche immer noch, diesen Verlust zu verarbeiten.» Weiter schreibt der Trauernde: «Bitte schliesst ihren Sohn, ihre Familie und mich in eure Gebete ein. Danke für all eure Liebe und Unterstützung.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mangubat hinterlässt ihren 12-jährigen Sohn Jhonreil aus einer früheren Beziehung. Sie selbst hätte wenige Tage nach ihrem Tod ihren 36. Geburtstag gefeiert.

Sie lernten sich über Facebook kennen

Mangubats und Dangerfields Beziehung wurde 2023 zum Gegenstand der Reality-Show «90 Day Fiancé: Before the 90 Days». Nachdem die beiden sich 2021 in einer Facebook-Gruppe für gehörlose und hörgeschädigte Singles kennengelernt hatten, reiste Dangerfield vom US-Bundesstaat Nebraska auf die Philippinen, um Mangubat erstmals zu treffen. Dangerfield ist komplett gehörlos, während Mangubats Gehör teilweise beeinträchtigt ist. Seit sie ein kleines Kind war, trug sie ein Hörgerät. Die beiden verständigten sich laut Dangerfield grösstenteils über Textnachrichten.

Mangubat und Dangerfield verlobten sich in der Reality-Show, die ihre Beziehung von Anfang an begleitet hatte. 2025 folgte dann plötzlich die Trennung. Grund sollen Probleme mit dem Visum, finanzielle Schwierigkeiten und die Entfernung gewesen sein. Trotzdem verblieben sie in einem freundschaftlichen Verhältnis miteinander. «Danke für deine Freundschaft. Danke für die Erinnerungen, die wir geteilt haben», schreibt Dangerfield in tiefer Trauer auf Instagram.