Paolo Bulgari ist tot. Der Enkel des Bulgari-Gründers starb am 21. November 2026 in Rom im Alter von 89 Jahren. Er machte aus einem kleinen Familienunternehmen eine globale Luxusmarke und hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk.

Darum gehts Paolo Bulgari starb am 21. November 2026 im Alter von 89 Jahren in seiner Geburtsstadt Rom

Mit seinen Brüdern führte er das römische Familienunternehmen zu einer globalen Luxusmarke

2019 gründete Bulgari eine Stiftung für Bildung und Ausbildung in benachteiligten Vierteln Roms

Silja Anders Redaktorin People

Die Welt der Luxusjuweliere trauert um Paolo Bulgari: Der langjährige Kopf des berühmten Schmuckhauses Bulgari ist am Samstag, 21. November 2026, im Alter von 89 Jahren in Rom verstorben. Wie «Gala» berichtet, bestätigte seine Familie den Tod des charismatischen Unternehmers und würdigte ihn als «aussergewöhnlichen Menschen und Unternehmer».

Paolo Bulgari, Enkel des Bulgari-Gründers Sotirio Bulgari, prägte die Geschicke des Hauses über Jahrzehnte. Er war massgeblich daran beteiligt, das einst kleine römische Familiengeschäft, das 1885 gegründet wurde, in eine weltweit gefeierte Luxusmarke zu verwandeln. «Der grösste Juwelier unserer Zeit hat uns verlassen», heisst es im offiziellen Nachruf der Familie. Die Trauerfeier für Paolo Bulgari findet am Montag, 23. November, in der Basilika Santa Croce in Gerusalemme in Rom statt.

Das Erbe eines Visionärs

Geboren am 8. Oktober 1937 in Rom, wuchs Paolo Bulgari in eine Welt aus Juwelen, Edelsteinen und italienischer Handwerkskunst hinein. Gemeinsam mit seinen Brüdern Gianni und Nicola führte er das Familienunternehmen in der dritten Generation. Unter ihrer Leitung entwickelte sich Bulgari von einem lokalen Schmuckgeschäft zu einer internationalen Ikone des Luxus.

Besonders prägend war Paolos Gespür für Design: Mit leuchtenden Edelsteinen, Gelbgold und Anklängen an die Antike verlieh er den Schmuckstücken einen unverkennbaren Stil, der weltweite Berühmtheit erlangte. Stars wie Elizabeth Taylor, †79, zählten zu den treuen Anhängerinnen der Marke.

Die Expansion des Unternehmens in grosse Metropolen wie New York, Paris und Genf sowie die Erweiterung des Sortiments um Uhren, Lederwaren, Accessoires und Parfums zeugen von Paolos strategischem Geschick. Unter seiner Führung wurde Bulgari zu einem Synonym für italienischen Luxus.

Eine Leidenschaft für Rom und seine Menschen

Neben seinem Engagement für das Unternehmen widmete sich Paolo Bulgari zunehmend sozialen Projekten in seiner Heimatstadt. 2019 gründete er eine Stiftung, die sich für Bildung und Ausbildung in sozial benachteiligten Vierteln Roms einsetzt.

Ein Beispiel für sein Engagement ist die Neugestaltung eines öffentlichen Platzes im Stadtteil Tor Bella Monaca, die im Dezember 2023 abgeschlossen wurde. Mit solchen Projekten wollte Bulgari den Menschen in seiner Heimatstadt neue Perspektiven eröffnen.

Nicht immer verlief sein Leben ohne Schwierigkeiten. 2013 gerieten Paolo und sein Bruder Nicola aufgrund von Ermittlungen wegen mutmasslicher Steuerhinterziehung in die Schlagzeilen. Beide bestritten die Vorwürfe vehement und wurden 2018 freigesprochen.

Vermächtnis eines Ausnahmeunternehmers

Mit Paolo Bulgari verliert Italien einen Mann, der weitaus mehr war als ein Unternehmer. Sein Wirken hat nicht nur die Schmuckwelt nachhaltig geprägt, sondern auch seine Heimatstadt Rom bereichert. Die Marke Bulgari, die er zu internationalem Ruhm führte, bleibt ein Symbol für italienische Eleganz und Handwerkskunst.