Bündner Ländlerkönig Carlo Simonelli (†88) ist tot

Der Bündner Volksmusikant und Komponist Carlo Simonelli ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Als Mitgründer der Engadiner Ländlerfründa prägte der Akkordeonist über Jahrzehnte hinweg die Schweizer Ländlermusik weit über den Kanton hinaus.

Darum gehts Der Bündner Akkordeonist und Komponist Carlo Simonelli ist im Alter von 88 Jahren gestorben

1969 gründete er in Celerina mit Sepp Simonelli und Arno Caflisch die Engadiner Ländlerfründa

Er komponierte rund 30 Melodien, darunter «Am Dorffäscht z Celerina» und «Im Felsaschuss»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweizer Volksmusikszene nimmt Abschied von einer ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Der Akkordeonist und Komponist Carlo Simonelli ist bereits am Mittwochabend im Alter von 88 Jahren gestorben, wie sein Sohn Gian Carlo gegenüber Blick mitteilt: «Seine unbändige Spielfreude war ansteckend». Auch der Sender RTR berichtete. Mit ihm verliert Graubünden einen Musikanten, der den charakteristischen Bündner Stil über fast sechs Jahrzehnte hinweg auf den Bühnen im In- und Ausland bekannt gemacht hat.

Geboren wurde Carlo Simonelli am 22. September 1938 in Chur als Sohn eines Bauhandwerkers aus Langwies. Nach einer Lehre als Elektromonteur liess er sich im Oberengadiner Ort Celerina nieder, wo er unter anderem als Skilehrer arbeitete. Seine grosse Leidenschaft galt jedoch schon früh der Musik: Ab seinem siebzehnten Lebensjahr widmete er sich intensiv dem Handorgelspiel aus dem Stegreif und entwickelte sich rasch zu einem gefragten Akkordeonisten und Schwyzerörgeler.

Fast sechs Jahrzehnte für die Volksmusik

Den Grundstein für sein Lebenswerk legte Simonelli im Jahr 1969 in Celerina. Gemeinsam mit seinem Bruder Sepp Simonelli (1936–2014) am Kontrabass sowie dem Klarinettisten Arno Caflisch (1942–2021) gründete er die Kapelle Engadiner Ländlerfründa. Die Formation avancierte innert kurzer Zeit zu einem Aushängeschild der Bündner Volksmusik und musizierte unter anderem auch mit Grössen wie dem Klarinettisten Domenic Janett. Später stiess mit Gian Carlo Simonelli auch Carlos Sohn als Klarinettist zur Stammformation und führte die musikalische Familientradition weiter.

Fast sechs Jahrzehnte lang stand Carlo Simonelli als Volksmusikant auf der Bühne – den grössten Teil davon mit seinen «Engadiner Ländlerfründa», mit denen er rund um die Welt reiste und unzählige Konzerte gab. Gastspiele führten die Kapelle nicht nur durch zahlreiche europäische Länder, sondern auch bis nach Südamerika und dreimal in den Fernen Osten. Seit 1972 entstanden zudem rund 15 Langspielplatten und Tonträger, die den unverkennbaren Klang der Formation dokumentierten.

Neben seiner Tätigkeit als ausführender Musikant hinterlässt Carlo Simonelli ein bedeutendes Werk als Komponist. Er schuf rund 30 volkstümliche Melodien, die bis heute zum festen Repertoire vieler Ländlerkapellen gehören. Zu seinen bekanntesten Eigenkompositionen zählen Titel wie «Am Dorffäscht z Celerina», «Uf dr Corviglia» sowie der weit über die Kantonsgrenzen hinaus beliebte Schottisch «Im Felsaschuss».