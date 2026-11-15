Mit 71 sucht der Ländlerkönig die Erfüllung nicht mehr im beruflichen Erfolg, sondern im Privaten. Obwohl Carlo Brunner fit und gesund ist, spürt auch er, wie das Alter seinen Körper und Geist verändert. Einen grossen Traum hat er noch.

Darum gehts Mit 71 setzt Carlo Brunner auf Erika, Familie und Gesundheit

Er übt täglich, spürt aber, dass seine Karriere ausläuft

Er organisiert «Zauberhafte Volksmusik» und träumt von Nino

Andrea Butorin

Wenn man mit Volksmusiker Carlo Brunner (71) telefoniert, ist die Chance gross, dass er ge­rade unter­wegs ist – auf dem Weg zu ­einem Auftritt, im Ferienhaus im Tessin oder in den Ferien. An diesem Prachtstag ist er ausnahmsweise zu Hause in Schindellegi SZ.

Trotz dicht gedrängtem Programm ist Brunner bestens gelaunt: Am Vorabend war das Schweizer Fernsehen bei ihm ­daheim. Jetzt, über Mittag, empfängt er die GlücksPost. Am Nachmittag wird ihn ein Kollege seiner Ländlerkapelle für ein Konzert abholen, und am nächsten Tag düst er mit seiner Partnerin Erika Grab (70) auf die Kanaren.

«Ich bin gern unterwegs und unter­nehme etwas», meint er. Manchmal sage er am Morgen spontan zu Erika: «Tschüss, ich spaziere jetzt ein paar Kilometer nach Rapperswil-­Jona.» Kürzlich war er je eine Woche in den «Enkel-Ferien». Erst mit seinen Grossbuben Luca (15) und Nino (13), dann mit Erika und deren Enkelinnen Lena (15) und Mia (13). «Ich geniesse es aber auch, wenn ich einmal daheim im Trainer herumliegen kann. Das kommt aber nicht sehr oft vor», sagt Carlo Brunner.

Mehr üben für weniger Leistung

Stehe er morgens auf und lasse den Blick über den Zürichsee schweifen, verspüre er Dankbarkeit. Dafür, dass es ihm und seinem Umfeld gut gehe und dass er so eine glückliche Beziehung führen dürfe: «Dass ich mit Erika seit 28 Jahren so eine fröh­liche Partnerin an meiner Seite habe, ist mein grösstes Glück!» Dankbar sei er auch für diese Art von «Pensionierung», die sie leben dürften. Zwar sei er immer noch als Musiker unterwegs, aber längst nicht mehr so intensiv wie früher, als er über 100 Auftritte pro Jahr bestritt und daneben Vollzeit als Musikproduzent arbeitete.

Carlo Brunner hält sich mit Tennis oder Wandertouren fit. Er könne morgens, kaum aufgestanden, schon die Treppe hinunter­rennen, sagt er. Trotzdem spüre auch er Anzeichen des Alters. Der Körper und die Muskulatur bauten im Alter ab, so auch jene Muskeln, die er zum Klari­netten- oder Saxofonspielen brauche.

Carlo Brunners simples Geheimrezept, um dem entgegenzuwirken, lautet: extra viel üben! Er musiziert jeden Tag mindestens eine Stunde lang, um genug Aus­dauer für die Konzerte zu haben. «Man muss viel mehr tun als früher, um auf ­einem bestimmten Niveau zu bleiben», sagt er. Trotzdem könne er die frühere Leistung nicht mehr erreichen: «Manchmal werde ich wehmütig, wenn ich auf Aufnahmen höre, wie gut ich einst war!»

Carlo Brunner sagt: «Mir ist bewusst, dass meine Karriere langsam, aber sicher zu Ende geht.» Er habe seine durchwegs jüngeren Kollegen der Ländlerkapelle ­Carlo Brunner gebeten, ihm schonungslos zu sagen, wenn es bei ihm nicht mehr gehe. In jüngeren Jahren habe er in Preisen oder Erfolgen Erfüllung gesucht, ­heute hätten das private Glück und die Gesundheit einen viel höheren Stellenwert.

Er will Zürich verzaubern

«Es ist verrückt, aber wegen meines Alters bin ich zur Musikerlegende geworden», sagt er. Viele Musiker laden ihn zu gemeinsamen Konzerten ein, und er geniesse es einfach, solange er dem Publikum noch Vergnügen bereiten könne. Besonders freut er sich auf den von ihm organisierten ausverkauften Abend «Zauberhafte Volksmusik» in Zürich. 15 Jahre lang hatte dieser Anlass jeweils im Rahmen des von Brunner, seiner Schwester Maja Brunner (75) und von Philipp Mettler (51) organisierten «Lachner Wiehnachts-Zaubers» statt­gefunden. Im Bernhard Theater soll nun das Ambiente ebenso zauberhaft-weihnächtlich werden wie zuvor im Zirkus­zelt in Lachen SZ.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Nicht immer seien seine Pläne auf­gegangen, aber in der Regel habe er ein ­gutes Händchen dafür gehabt, was die Menschen gern sehen und hören. So sagt Carlo Brunner denn auch: «Im musika­lischen Umfeld habe ich mir die meisten Wünsche erfüllen können.» Ein grosser Traum aber bleibt: ein gemeinsames Konzert mit seinem Enkel Nino. Dieser spielte zuerst wie sein berühmter Grossvater Klarinette. Unterdessen habe er aufgehört, weil ihm das Instrument zu wenig gut gefallen hat. Doch Brunners Herz frohlockte, als Nino ihn fragte: «Nonno, wie wär’s mit Saxofon?»

«Hoi Papi, wie gaht’s?»

Dass er älter wird, merkt Carlo Brunner auch beim Fernsehschauen. «Bei einem schönen Film fliessen die Tränen.» Das könne sogar bei einem Trickfilm wie «­König der Löwen» passieren. Bis 50 sei das kaum je geschehen: «Das Alter hat mich sensibler und sen­timentaler gemacht.» Jetzt er­innere er sich an die vergangenen Zeiten und sei sich ­bewusster, dass das Leben vergänglich ist.

So musste Carlo Brunner schon von einigen lieben Menschen Abschied nehmen. «Ich denke viel an meine Eltern», sagt er. Ein besonders enges Verhältnis pflegte er zu seinem Papa Ernst Brunner († 85), mit dem er schon als 14-Jähriger zusammen musizierte. Nachdem seine Mutter Alice Brunner († 83) gestorben ist, habe er seinen Vater überallhin mitgenommen. Beim gemeinsamen «Yse­bähnle» sei er wie eine Blume aufgegangen. Bis heute hänge im Modelleisenbahnkeller Vaters Porträtbild, und beim Eintreten sage er stets: «Hoi Papi, wie gaht’s?»

Einen besonders tragischen Moment ­erlebte Carlo Brunner 2017, als sein guter Freund, der Radio- und TV-Moderator Kurt Zurfluh († 67), in den gemeinsamen Ferien auf Kuba an akutem Herzversagen starb. Quasi in Brunners Armen. Im Alltag versuche er, dieses Erlebnis zu verdrängen, sagt Carlo Brunner. Dabei könne man sich ja eigentlich keinen schöneren Tod vorstellen: «Ich hoffe, dass ich auch einmal so sterben kann: In den Armen meiner ­Erika einen Seufzer ausstossen, und dann tschüss.»

Unterdessen ist Erika Grab nach einigen Besorgungen zu Hause eingetroffen. Als sie die Worte ihres Partners hört, schüttelt sie den Kopf. Viel lieber denkt sie an all das Schöne, das die beiden noch zusammen erleben möchten. Wie die baldigen Ferien auf den Kanarischen Inseln. Nun zaubert sie in Windeseile ein feines Zmittag aus den Essensresten, um nichts wegwerfen zu müssen.

Carlo Brunner wird nicht müde, Erikas Kochkünste zu loben. Zwar koche sie gesund, aber leider fehle ihm manchmal die Disziplin beim Essen und insbesondere beim Süssen. Dauerhafte Askese sei nichts für ihn. Doch wenn ihm das eigene Spiegelbild nicht mehr gefällt, kann er hart zu sich sein. «Gerade bin ich in einer guten Phase und habe dank einer Kur einige Pfunde verloren», sagt er.

Nach dem Essen wird sich das Paar ein Mittagsschläfchen gönnen. Damit die ­Batterien wieder voll sind für das Nach­mittagsprogramm und für alles, was noch kommt.