Hollywood trauert um Stacy Keach. Der Schauspieler ist mit 85 Jahren gestorben. Bekannt war er für seine Rollen in «Das Bourne Vermächtnis», «Blue Bloods» und «Mike Hammer».

Darum gehts US-Schauspieler Stacy Keach starb mit 85 Jahren in Magdalenka, Polen

Er war bekannt aus «Das Bourne Vermächtnis» und «Blue Bloods»

Keach erhielt 2019 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Stacy Keach (1941–2026) ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Der US-Schauspieler, der vor allem durch seine markanten Rollen in «Das Bourne Vermächtnis» oder «Blue Bloods» bekannt war, erlag Medienberichten zufolge einem Herzleiden. Seine Ehefrau Malgosia Keach teilte mit, dass er in seinem Haus im polnischen Magdalenka gestorben sei.

«Er hat lange und schwer gegen eine ernsthafte Herzerkrankung und Herzinsuffizienz gekämpft», erklärte sie in einer Stellungnahme, die dem Branchenmagazin «Variety» vorliegt. «Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, der von Zuschauern auf der ganzen Welt bewundert und geliebt wurde, sondern auch mein geliebter Ehemann, mein Weggefährte und das Herz unserer Familie», so seine Frau.

«Sein Tod hinterlässt eine unermessliche Leere in unserem Leben. Doch sein aussergewöhnlicher Geist, seine unverwechselbare Stimme und die Liebe, die er so grosszügig verschenkt hat, werden für immer bei uns bleiben», fügte sie hinzu.

«Ein wirklich grossartiger Schauspieler»

Auch Keachs Manager äusserte sich. Er sagte «Page Six»: «Ich habe 30 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und werde ihn sehr vermissen. Er war der grosszügigste und freundlichste Mensch und ein wirklich grossartiger Schauspieler.»

Keach, der auch auf der Theaterbühne viele Erfolge feierte, stand bis kurz vor seinem Tod vor der Kamera. Seine letzte Rolle spielte er 2025 in dem Film «Jay Kelly» mit George Clooney und Adam Sandler.

Stacy Keach war ein gefeierter TV-Star

Keach verkörperte vor allem im Fernsehen unvergessene Figuren. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Serie. Für seine Darstellung wurde er 1985 für einen Golden Globe in der Kategorie «Bester Schauspieler in einer Dramaserie» nominiert.

In jüngerer Zeit war er als Kevin Kearns in der Serie «Blue Bloods» zu sehen. Zu seinen zahlreichen weiteren Fernsehrollen gehörten Auftritte in «Two and a Half Men», «Ray Donovan» und «Prison Break».

Er stammte aus einer Schauspielerfamilie

Auf der Kinoleinwand trat Keach ebenfalls immer wieder in Erscheinung. 1972 spielte er an der Seite von Jeff Bridges in dem Boxerdrama «Fat City». Auch für «Viel Rauch um nichts» aus dem Jahr 1978, «American History X» (1998) mit Edward Norton sowie «Das Bourne Vermächtnis» (2012) mit Jeremy Renner stand er vor der Kamera. 2019 erhielt er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Stacy Keach, der in Savannah im US-Bundesstaat Georgia geboren wurde, jedoch überwiegend in Los Angeles aufwuchs, stammte aus einer Schauspielerfamilie. Seine Mutter Mary Cain Peckham war Schauspielerin, sein Vater Walter Stacy Keach Sr. arbeitete als Theaterregisseur, Schauspiellehrer und Schauspieler.

Er hinterlässt nun seine Ehefrau Malgosia sowie die beiden gemeinsamen Kinder Karolina und Shannon Keach.