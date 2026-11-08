Im Rahmen einer Kunstausstellung erklärte Vivienne Jolie, im Januar wegen gesundheitlicher Probleme in einer Klinik gewesen zu sein. Sie litt unter einer Essstörung.

Darum gehts Vivienne Jolie wurde Anfang Jahr wegen einer Essstörung in einem Spital behandelt, laut «Hello»

In ihrer Ausstellung zeigt sie Zeichnungen und Tagebuchauszüge zu ihrem Klinikaufenthalt im Januar

Ein Gericht in Los Angeles bewilligte die Namensänderung zu Vivienne Marcheline Jolie – ohne Pitt

Vivienne Marcheline Jolie (18) ist zu Beginn des Jahres wegen einer Essstörung im Spital behandelt worden. Das zumindest geht aus einem Bericht des Magazins «Hello!» hervor, das sich dabei auf eine Kunstausstellung von Jolie bezieht. In der Ausstellung mit dem Titel «A Gallery on Patience in Patients» (etwa: «Eine Galerie über Geduld mit Patientinnen und Patienten») gewährt die Tochter der Hollywoodstars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) demnach Einblicke in ihren Aufenthalt in der Einrichtung.

Zu ihren handgezeichneten Illustrationen stellte sie gemäss der Zeitschrift Auszüge aus ihren Tagebucheinträgen, in denen sie Erinnerungen an den Klinikaufenthalt festhielt. «Anfang dieses Jahres wurde ich wegen meiner Essstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Ich war wütend, krank und sehr allein», wird Jolie zitiert.

«Irgendwann jedoch durchbrachen die Freundlichkeit und Herzlichkeit der Kinder und des Personals im Krankenhaus die Mauern, die ich um mich herum so hoch errichtet hatte. Noch nie habe ich so viel gelacht oder geweint, war ich so ehrlich oder so sehr ich selbst», schreibt Jolie weiter, die beruflich ihren zweiten Vornamen Marcheline verwendet.

Vivienne hat ihren Nachnamen offiziell geändert

Vivienne hatte zuletzt auch mit einer anderen Nachricht für Aufsehen gesorgt: Ein Gericht in Los Angeles hatte vor Kurzem ihrem Antrag zugestimmt, ihren Namen offiziell in Vivienne Marcheline Jolie zu ändern. Damit legte auch das jüngste der insgesamt sechs Jolie-Pitt-Kinder den Namen des Vaters ab – und folgt dem Vorbild ihrer Geschwister Maddox (25), Zahara (21) und Shiloh (20).

Wie Viviennes Zwillingsbruder Knox die Namenssituation handhaben möchte, ist bislang unklar. Auf seinem Abschlusszeugnis an der Fusion Academy in Los Angeles soll er laut Medienberichten nur Knox Jolie genannt worden sein. Ein Antrag wurde bislang aber offenbar noch nicht eingereicht. Ob der Sechste im Bunde, der 22-jährige Pax, den Doppelnamen Jolie-Pitt behalten oder womöglich ablegen will, ist ebenfalls nicht bekannt. Angelina Jolie und Brad Pitt hatten sich 2016 getrennt.