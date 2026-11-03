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Neuer Name für Vivienne
Brad Pitts Tochter streicht seinen Nachnamen

Vivienne Jolie, die 18-jährige Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie, hat am 2. November vor einem kalifornischen Gericht offiziell den Nachnamen ihres Vaters abgelegt. Sie heisst nun Vivienne Marcheline Jolie.
Publiziert: vor 55 Minuten
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Vivienne Jolie hat den Namen ihres Vaters Brad Pitt abgelegt.
Foto: Dukas

Darum gehts

  • Vivienne Jolie legt vor Gericht den Namen Pitt ab und heisst neu Vivienne Marcheline Jolie
  • Auch Zahara, Maddox und Shiloh änderten ihre Namen und führen offiziell keinen Nachnamen Pitt mehr
  • Insider berichten laut People Brad Pitt habe derzeit kaum Kontakt zu seinen erwachsenen Kindern
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Silja AndersRedaktorin People

Vivienne Jolie, die jüngste Tochter von Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51), hat offiziell den Nachnamen ihres Vaters abgelegt. Ein kalifornischer Richter genehmigte am Montag, dem 2. November, die Namensänderung, wie aus Dokumenten hervorgeht, die «People» vorliegen. Die 18-Jährige nennt sich nun Vivienne Marcheline Jolie und nicht mehr Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. «Page Six» berichtete zuerst über diesen Schritt.

Dieser Namenswechsel ist der neueste in einer Reihe ähnlicher Entscheidungen innerhalb der Familie Jolie-Pitt. Bereits im September hatte Zahara (21) ihren Namen auf Zahara Marley Jolie geändert. Auch Maddox (25) entschied sich in diesem Jahr, den Nachnamen seines Vaters abzulegen. Laut öffentlichen Gerichtsunterlagen wurde seine Namensänderung am 14. September offiziell: Aus Maddox Chivan Jolie-Pitt wurde Maddox Chivan Jolie.

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Vivienne ist das vierte Kind, das sich zu diesem Schritt entschliesst

Der Antrag von Vivienne, den Nachnamen Pitt abzulegen, wurde im Juli 2026, kurz nach ihrem 18. Geburtstag, eingereicht. Schon im Mai 2024 war sie im Programmheft des Broadway-Stücks «The Outsiders», das sie zusammen mit ihrer Mutter produzierte, als Vivienne Jolie aufgeführt worden. Dies deutete bereits an, dass sie sich von der Verbindung zu ihrem berühmten Vater distanzieren wollte. Im selben Jahr änderte damals auch ihre ältere Schwester Shiloh (20) den Namen, hiess von nun an Shiloh Nouvel Jolie – ohne den Zusatz Pitt.

Ein Insider erklärte im Juli 2024 gegenüber «People», dass Brad Pitt kaum noch Kontakt zu seinen erwachsenen Kindern habe. «Es gibt derzeit sehr wenig Kommunikation», sagte eine Quelle im September 2024 und bezeichnete die Situation als «Tragödie». Der Insider fügte hinzu: «Das ist das Ergebnis einer langjährigen Kampagne der Entfremdung der Kinder von einem Elternteil. Es ist eine unglaublich traurige Realität, aber nach Jahren, in denen ein Elternteil die Kinder gegen den anderen ausgespielt hat, leider nicht überraschend.» Derzeit tragen lediglich noch die Kinder Knox Leon (18) – der Zwillingsbruder von Vivienne – und Pax Thien (22) den Doppelnamen Jolie-Pitt.

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