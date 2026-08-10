30 Jahre nach der kurzen Ehe mit Dieter Bohlen nennt Verona Pooth ihren Ex «Yeti» und scherzt: «Warum heiratet man sonst den Yeti? Ich war jung und brauchte das Geld.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Verona Pooth erinnert sich kaum an ihre Ehe mit Dieter Bohlen

Hochzeit 1996 dauerte nur vier Wochen ohne Ehevertrag

Dieter Bohlen heiratete Carina 2025 nach knapp 20 Jahren Beziehung

Saskia Schär Redaktorin People

Da hat «Bild»-Journalistin Tanja May in ihrem Podcast «mayway» Verona Pooth (58) aber auf dem falschen Fuss – oder wie die kultige Deutsche sagt «auf dem kalten Fuss» – erwischt. Dies bei der Frage, was am 13. Mai 1996 geschehen war. «Also ich bin ja überdurchschnittlich begabt und bin ja auch ausgesprochen klug, aber ich weiss nicht mal, welches Jahr wir haben», so Pooth.

«Im Mai hab ich – glaub ich – geheiratet, standesamtlich», denkt die Entertainerin laut nach und fügt an, dass die kirchliche Trauung mit ihrem Franjo (57) im September gefolgt sei. Das mit den Monaten mag zwar stimmen, ist aber nicht die Hochzeit, auf die May aus ist. Sie meint die kurze Ehe vor 30 Jahren mit Dieter Bohlen (72). Die ist bei Pooth aber offensichtlich nicht mehr besonders präsent.

Sie rechtfertigt sich damit, dass Jahreszahlen nicht so ihr Ding seien. «Aber ich habe dafür ein Elefantengedächtnis und klar, hättest du natürlich das Stichwort genannt – der Yeti –, hätte ich dir sofort sagen können, was da alles los war». Auch wenn der Übername Yeti als Bezeichnung für den Ex nicht besonders positiv klingt, hat Pooth kein Problem damit, über die Zeit mit Bohlen an ihrer Seite zu sprechen.

«Es gibt in meiner Welt immer noch Platz für die Vergangenheit. Mal einen Spass zu machen oder an etwas zu erinnern», so Pooth. Erst kürzlich habe sie schon einmal ein Journalist auf ihre Ehe mit Bohlen angesprochen. «Und dann sagt er: ‹Warum haben sie ihn denn geheiratet?› Und ich meinte ‹ich war jung und brauchte das Geld. Warum heiratet man sonst den Yeti?›», witzelt sie.

«Was muss ich ihm damals bedeutet haben»

Ein «bisschen Wahrheit» sei aber wahrscheinlich dennoch in ihrem Spruch enthalten, so Pooth. Man könne «jetzt reininterpretieren, was man möchte». Fakt ist: «Es waren vier Wochen. Die waren sehr, sehr crazy. Und ich glaube, ausschlaggebend war einfach nur eine Sache: Wir hatten keinen Ehevertrag.»

Es sei eine «witzige Zeit» gewesen. «Durch dieses Heiraten fand ich die Geschichte schon besonders. Und gerade er – jemanden vom Fleck weg so zu heiraten» und dies ohne Ehevertrag und nach einem Jahr Beziehung. «Was muss ich ihm damals bedeutet haben», sinniert Pooth. Mit seiner dritten Ehe – er war bereits vor Pooth verheiratet gewesen – hat sich Bohlen nun deutlich mehr Zeit gelassen. Seiner Carina (42) hat er erst Ende 2025 das Jawort gegeben. Dies nach knapp 20 Jahren Beziehung.

Seit dem Liebes-Aus von Bohlen und Pooth vor nun mehr 30 Jahren haben sich die beiden «vielleicht dreimal auf einer Veranstaltung auf 100 Meter Entfernung gesehen». Privat hätten sie sich aber nie mehr gesehen und auch nicht mehr telefoniert.