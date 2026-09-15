Als Aran Murphy in London den roten Teppich betritt, sieht das Netz nur eines: seinen berühmten Vater. Die Ähnlichkeit zu Cillian Murphy ist nicht zu übersehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aran Murphy (19) debütiert am Freitag bei der Premiere von «Youth» in London

Fans staunen: Aran ist Cillian Murphy in Aussehen und Auftreten verblüffend ähnlich

«Youth» startet am 21. September 2026 auf HBO Max

Fynn Müller People-Redaktor

Aran Murphy (19) steht am Freitagabend in London für seine erste grosse Serienpremiere auf dem roten Teppich. Er ist Teil der Besetzung von «Youth», der neuen HBO-Comedyserie von Sharon Horgan. Eigentlich sollte der Abend ihm gehören. Doch im Netz dreht sich innert Minuten alles um jemand anderen: seinen Vater.

Denn wer die Fotos vom roten Teppich sieht, reibt sich die Augen. Aran ist Cillian Murphy (50) zum Verwechseln ähnlich. Dieselben markanten Gesichtszüge, derselbe Blick. In den sozialen Netzwerken ist schnell von einem «Zwilling» die Rede, andere schreiben, eine DNA-Analyse brauche es hier wirklich nicht mehr.

Und es bleibt nicht bei der Optik. In einem Promo-Interview zur Serie, das auf Instagram kursiert, fällt den Fans zusätzlich auf: Auch Sprechweise und Körperhaltung von Aran erinnern verblüffend an den «Peaky Blinders»-Star.

«Oppenheimer» und «Peaky Blinders»

Dabei hat der Nachwuchsschauspieler in durchaus grosse Fussstapfen zu treten. Sein Vater gewann für «Oppenheimer» den Oscar, feierte mit «Peaky Blinders» Weltruhm. Cillian selbst hatte im März 2024 gegenüber «Today FM» erklärt, sein Sohn brauche eigentlich keine Ratschläge von ihm: «Er kommt sehr gut klar.» Und weiter: «Ich bin sehr stolz auf ihn. Er ist ein grossartiger Schauspieler.»

Familiär ist bei den Murphys ohnehin alles eng verbunden. Cillian ist seit 2004 mit der Künstlerin Yvonne McGuinness verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Aran und den 20-jährigen Malachy. Beide kamen in London zur Welt, 2015 zog die Familie dann nach Dublin, näher an die irischen Wurzeln.

«Youth» selbst dreht sich um eine 50-Jährige zwischen kranken Eltern und ihrem erwachsenen Sohn, gespielt von Cillian Murphy. Die Serie startet am 21. September 2026. Ob Aran seinem Vater danach auch beruflich noch näherkommt, wird sich zeigen. Optisch hat er ihn bereits eingeholt.