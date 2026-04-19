Mit blondierten Haaren zeigt sich Paul Anderson bei einem Anlass in Paris. Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle des Arthur Shelby bekannt, schockierte nach Ende der Serie mit erschreckenden Aufnahmen und einer Drogenbeichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paul Anderson, Ex-«Peaky Blinders»-Star, bei Comic Con in Paris aufgetreten

Drogenskandal 2023 mit weitreichenden Konsequenzen

Verdienst: Fan-Grussbotschaften für 160 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Im Zuge des Hypes um die Netflix-Serie «Peaky Blinders» wurde Arthur-Shelby-Darsteller Paul Anderson (48) 2013 weltberühmt. Von dem Ruhm ist nicht mehr allzu viel übrig. 2023 wurde er in einem Pub mit Drogen erwischt, bekannte sich später vor Gericht des Besitzes von Crack, Amphetaminen sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten schuldig, wurde gemäss der «Daily Mail» damals zu einer Strafe von 1500 Franken verurteilt. Seither wurde es ziemlich still um Anderson.

Nun zeigte er sich am Wochenende bei der Comic Con in Paris und überraschte mit einem neuen Look: Statt wie gewohnt mit braunen, zeigt er sich neu mit blondierten Haaren im Topfschnitt. An seinen Füssen trägt er senfgelbe Socken, die wiederum in weissen Sneakern stecken. Die beigen Dreiviertelhosen lassen den Blick auf seine vernarbten, teils gar blutigen Unterschenkel frei.

Auf dem Sofa auf der Bühne scheint sich der Schauspieler wie zu Hause zu fühlen: Nicht nur streckt er sich so weit darauf aus, dass man befürchten muss, er rutscht demnächst runter, sondern ist auf einem seiner Instagram-Schnappschüsse gar liegend darauf zu sehen.

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Achtung Spoiler!

Seit seinem Drogenskandal konnte Anderson keine grossen Rollen mehr an Land ziehen. Gemäss der «Daily Mail» verdiene er seinen Unterhalt mittlerweile mit bezahlten Auftritten an Events, sowie Grussbotschaften an Fans, die er für 150 Pfund, umgerechnet knapp 160 Franken, versendet.

Infolge der Drogengeschichte war lange nicht klar, ob Anderson im «Peaky Blinders»-Film «The Immortal Man» dabei sein würde. Die Fans hätten es sich auf alle Fälle gewünscht, gehört Arthur Shelby doch zu den zentralen Figuren der Gangster-Serie.

Spätestens mit der Veröffentlichung des Filmes im vergangenen März wurde dann klar, dass die Rolle des Arthur Shelby gestrichen wurde. Der ältere Bruder des Gangster-Bosses Tommy Shelby (gespielt von Cilian Murphy, 49) kam bei einer Auseinandersetzung mit ihm ums Leben. Trotz seines Ausscheidens rührte er auf Instagram die Werbetrommel für den Film, der die Serie abschliessen wird, und fand dort nicht nur warme Worte für seinen Co-Star Murphy, sondern auch für Steven Knight, den Autoren der Erfolgsserie.