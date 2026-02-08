Die Streaminglandschaft befindet sich im ständigen Wandel. Neue Dienste wie HBO Max kommen hinzu – und was mit Sky Show nach der Übernahme durch RTL passiert, ist unklar. Klar ist: Auch 2026 starten wieder neue, vielversprechende Serien und Filme auf allen Diensten.

Darum gehts Nach 19 Jahren kehrt «Malcolm mittendrin» mit vier Folgen zurück

Der Original-Cast kehrt zurück, nur Dewey fehlt

Streamstart der Miniserie am 10. April 2026 auf Disney+

TELE-Redaktion

«Malcolm mittendrin»

Endlich! Nach 19 Jahren kehrt die Kult-Comedyserie (2000–2006) für ein Revival mit vier Folgen zurück. Malcolm (Frankie Muniz) führt unterdessen ein ruhiges, geordnetes Leben. Aber nur, weil er den Kontakt zu seiner irren Familie kappte. Damit ist es nun vorbei. Bis auf Dewey ist der ganze Original-Cast mit dabei. Life is still unfair …!

Disney+ | Comedy-Miniserie | ab 10. April 2026

«Euphoria»

Nach langer Wartezeit ist es nun doch so weit. Die dritte und letzte Staffel von Sam Levinsons Serie um Teenager im Liebes-, Drogen- und Gewaltrausch geht an den Start. Speziell daran: Während 2019 noch die meisten Cast-Mitglieder kaum bekannt waren, sind zumindest drei mittlerweile Megastars: Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi.

HBO Max | Dramaserie | 3. Staffel | ab 13. April 2026

«Young Sherlock»

Guy Ritchie lässt den Meisterdetektiv neu aufleben! Allerdings spielt die Serie im Oxford der 1870er-Jahre: Sherlock (Hero Fiennes Tiffin; ein Neffe von Joseph und Ralph Fiennes) ist erst 19-jährig und weit weg von der disziplinierten Logikmaschine der Baker Street. Er ist noch ungeformt, impulsiv und widersprüchlich. Es ist die Geburtsstunde eines Genies.

Prime Video | Krimiserie | ab 4. März 2026

«4 Blocks Zero»

In der Dramaserie «4 Blocks» (2017–2019, derzeit auf Netflix) wütet ein brutaler Araber-Clan um Toni Hamady in Berlin-Neukölln. Nun erzählt das Prequel «4 Blocks Zero» den Anfang der Story: Es geht zurück ins Berlin der 1990er-Jahre, als Familie Hamady nach der Flucht aus dem Libanon um ihre Existenz kämpft und in die Kriminalität abrutscht.

HBO Max | Dramaserie | ab Herbst 2026

Jo Nesbøs «Harry Hole»

Leseratten und Krimifans aufgepasst: Netflix verfilmt Jo Nesbøs Krimireihe über den Ermittler Harry Hole in Serienform. Der Deutsche Tobias Santelmann («The Last Kingdom») verkörpert die vielschichtige Hauptfigur, die in der ersten Staffel mit ihrem Widersacher, dem korrupten Polizisten Tom Waaler (Joel Kinnaman), aneinandergerät.

Netflix | Krimiserie | ab 26. März 2026

«One Piece»

«One Piece» ist ein Phänomen. Als Manga längst Kult, als Animeserie mit über 1000 Folgen immens erfolgreich – und auch die Live-Action-Adaption kam vor drei Jahren sehr gut an. Nun gehen die Abenteuer von Ruffy und der Strohhut-Piratenbande weiter. Es wird gegen die Marine, die Schurken der Baroque-Firma und sogar Riesen gekämpft.

Netflix | Fantasyserie | 2. Staffel | ab 10. März 2026

«Peaky Blinders: The Immortal Man»

Birmingham, 1940: Im Chaos des Zweiten Weltkriegs kehrt Tommy Shelby (Cillian Murphy) aus dem Exil zurück. Da die Zukunft der Familie und des Landes auf dem Spiel steht, muss Tommy sich seinen eigenen Dämonen stellen. – Der Film gilt als Abschluss der Serie. Eine Spinoff-Serie, die 1953 spielt, ist in Arbeit.

Netflix | Drama | ab 20. März 2026

«Narnia»

Der neue Film basiert auf dem chronologisch ersten Roman aus C.S. Lewis’ «Narnia»-Zyklus und erzählt von zwei Kindern, die in verschiedene Welten springen. Das Drehbuch und auch die Regie übernahm Greta Gerwig (Bild), die frühere Indie-Ikone, die mit «Barbie» einen Megahit landete. Sie ist sicher auch hier für eine Überraschung gut.

Netflix | Fantasyfilm | ab 25. Dezember 2026

«Beef»

In «Beef» eskalierte ein Autounfall in gegenseitigen Racheaktionen. Die Handlung war danach abgeschlossen. Die neue Staffel der Anthologieserie bringt darum neue Darsteller und einen neuen Konflikt: Ein junges Paar beobachtet einen Streit zwischen seinem Chef und dessen Frau (Oscar Isaac, Carey Mulligan, Bild), was eine Welle von Intrigen lostritt.

Netflix | Anthologieserie | 2. Staffel | ab 16. April 2026

«Berlin Noir»

«Babylon Berlin» war gestern! Mit «Berlin Noir» streamt Apple TV Philip Kerrs Kultkrimis auf den Bildschirm. Im Berlin von 1928 ermittelt der junge Polizist Bernie Gunther (Jack Lowden, Bild) in einer Stadt zwischen Glamour und Abgrund. Mitproduziert von Tom Hanks, verspricht die Serie düstere Atmosphäre und historische Tiefe. Ein Muss für Noir-Fans!

Apple TV | Krimiserie | ab Ende 2026

«LOL Next»

Nebst der 7. regulären Staffel von «LOL: Last One Laughing» mit Michael «Bully» Herbig als Spielleiter lanciert Prime Video den Ableger «LOL Next» mit Hazel Brugger (Bild) am Buzzer. Der Herausforderung, nicht zu lachen, stellen sich zehn Persönlichkeiten, die durch ihre komischen und komödiantischen Posts auf Tiktok, Insta und Youtube bekannt geworden sind.

Prime Video | Comedyshow | Starttermin noch offen