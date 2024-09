Kurz zusammengefasst Tim Roth schliesst sich dem «Peaky Blinders»-Film an

Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg und hat eine starke Besetzung

Welche Rolle Tim Roth übernimmt, ist noch unklar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Was für eine Besetzung: Tim Roth (63) schliesst sich dem hochkarätigen Cast des heiss ersehnten «Peaky Blinders»-Films an, wie das Onlineportal «Deadline» berichtet. Der jüngste Neuzugang, auch bekannt aus mehreren Quentin-Tarantino-Produktionen, trifft dabei auf hochkarätige Kolleginnen und Kollegen.

Unbestrittener Superstar des «Peaky Blinders»-Casts ist Cillian Murphy (48). Der Ire wurde in diesem Jahr für seine Titelrolle als «Oppenheimer» mit dem Oscar ausgezeichnet. Auch Tim Roth war bereits für den Oscar nominiert. 1995 stach er in einer Nebenrolle im Film «Rob Roy» heraus. Belohnt wurde er damals mit einem britischen Bafta-Award und eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Neben Murphy und Roth sind Rebecca Ferguson (40) und Barry Keoghan (31) für die von Tom Harper (44) inszenierte und mit Spannung erwartete Fortsetzung der Bafta-prämierten Serie besetzt.

Film spielt im Zweiten Weltkrieg

Der Film basiert auf der gleichnamigen Erfolgsserie «Peaky Blinders.» In deren Mittelpunkt stehen die Shelby-Brüder, die nach dem Kampf im Ersten Weltkrieg in die Slums von Birmingham zurückkehren. Als Gründer einer gnadenlosen Gang verschaffen sie ihrer Familie durch Pferderennen, illegalen Wetten und intensiven Schwarzmarkthandel Reichtum und Ansehen. Die Serie wurde unter anderem 2018 mit dem Bafta-Award ausgezeichnet. Die Fortsetzung der mehrfach preisgekrönten Saga wurde von Steven Knight (65), dem Schöpfer der Serie, geschrieben. Knight sprach kürzlich über die «umwerfende» Besetzung und bemerkte, dass der Film «im Zweiten Weltkrieg spielt und wirklich gut ist».

Hochkarätiger Neuzugang im Cast: Tim Roth Foto: imago/ABACAPRESS / Wyters Alban/ABACA 1/5

Tim Roths Name steht in enger Verbindung mit Quentin Tarantinos (61) Aufstieg als Regisseur in Hollywood. 1991 wurde er für Tarantinos Regie-Debüt «Reservoir Dogs» besetzt. Seitdem kennen ihn Tarantino-Fans aus dem Kult-Hit «Pulp Fiction», dem Episoden-Film «Four Rooms» oder dem Blockbuster-Western «The Hateful Eight». Über die Details von Roths Rolle in «Peaky Blinders» wird noch Stillschweigen bewahrt. Klar ist, dass Oscarpreisträger Murphy in die ikonische Rolle des Tommy Shelby, des Anführers der gleichnamigen Gangsterfamilie aus Birmingham, zurückkehren wird. Die Produktion des Films soll laut Deadline noch in diesem Jahr beginnen.