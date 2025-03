Die Rollen der Hogwarts-Professoren Minerva McGonagall und Severus Snape in der «Harry Potter»-Serie sind weiterhin vakant. Einer Quelle zufolge könnte sich das jedoch angeblich bald ändern. Janet McTeer und Paapa Essiedu sollen im Gespräch stehen.

Auf einen Blick Neue Besetzung für Harry Potter-Serie: Janet McTeer und Paapa Essiedu

John Lithgow bestätigt Rolle als Dumbledore, Cillian Murphy als möglicher Voldemort

Daniel Radcliffe (35) wird nicht als Harry Potter zurückkehren

Zwei neue Gesichter für die Serienadaption der «Harry Potter»-Romane könnten womöglich bald feststehen. Wie «Deadline» von einer Quelle erfahren haben will, befinde sich die Britin Janet McTeer (63) aktuell in Verhandlungen. Dabei soll es um die Rolle der Professorin Minerva McGonagall gehen, die Maggie Smith (1934-2024) noch in der «Harry Potter»-Filmreihe verkörpert hatte.

Auch bei den Spekulationen um die Besetzung der Rolle von Severus Snape wird es scheinbar konkreter. Paapa Essiedu (34), der zuvor schon als Favorit für die Rolle des grimmigen Zaubertrank-Lehrers gehandelt wurde, soll «kurz vor dem Abschluss eines Vertrags» stehen. Damit würde er den Posten von Alan Rickman (1946-2016) übernehmen.

John Lithgow bestätigte seine Rolle als Dumbledore

Bislang wurde noch kein Schauspieler für die Serie von Warner Bros. Television und HBO von offizieller Seite bestätigt. Doch im Gespräch mit «Screen Rant» verriet John Lithgow (79), er habe für die Rolle des Hogwarts-Leiters Albus Dumbledore zugesagt. Während des diesjährigen Sundance Film Festivals habe er den Anruf der Produzenten erhalten, was für ihn «eine totale Überraschung» gewesen sei. Er beschrieb es als «keine leichte Entscheidung», jedoch sei er bereits «sehr aufgeregt». Diese Rolle scheint demnach vergeben zu sein.

Gerüchten zufolge könnte Lithgow in Cillian Murphy (48) einen Gegenspieler bekommen. Im Netz kursieren Gerüchte, dass der «Oppenheimer»-Star zu Lord Voldemort wird. Von dem Gedanken ist Ralph Fiennes, der in den Filmen den bösen Magier verkörperte, offenbar angetan. «Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja», erklärte er in einem Interview.

Daniel Radcliffe (35) wird zudem scheinbar nicht mehr als Harry Potter in Erscheinung treten. Er sei «definitiv nicht darauf aus», erklärte er gegenüber dem Portal «Comicbook.com». Der Schauspieler sei glücklich darüber, «dass die Fackel weitergereicht» werde.