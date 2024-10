Eine neue «Harry Potter»-Serie entführt zurück nach Hogwarts. Was zum Cast der Show bereits bekannt ist – und was in den Weiten des Internets spekuliert wird.

Kurz zusammengefasst Harry-Potter-Serie startet 2026

Casting für Harry, Hermine und Ron läuft

Dreharbeiten beginnen im April 2025

7,7 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis der Filme

Wer beerbt Daniel Radcliffe (l.) und Michael Gambon? Foto: imago images/Everett Collection

Nach acht überaus erfolgreichen Kinofilmen, die zusammen über 7,7 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielten, wird die von J. K. Rowling (59) erdachte Welt von «Harry Potter» zur Serie. Im April 2023 für den US-Streamingdienst Max angekündigt, nahm das derzeit noch unbetitelte Projekt zuletzt stetig an Fahrt auf.

Denn eine der wohl bedeutendsten Entscheidungen der Serienproduktion steht an: Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sollen Harry, Hermine, Dumbledore und Co. verkörpern? Was bisher bekannt ist – und welche teils wilden Spekulationen in den Weiten des Internets kursieren.

Jungdarsteller: Das ist bekannt, das wird spekuliert

Zur kommenden «Harry Potter»-Serie machte Anfang September dieses Jahres ein offizieller Casting-Aufruf die Runde. Gesucht werden die Darstellerinnen und Darsteller für Harry Potter, Hermine Granger sowie Ron Weasley.

Die Schauspieler sollen zu Beginn der Dreharbeiten im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sein. Menschen jeglicher Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität werden aufgerufen, sich am Casting zu beteiligen.

Während dieser Casting-Aufruf naturgemäss noch nicht verrät, wer Harry, Ron und Hermine spielen wird, liefert er doch Informationen zum Startjahr der Serie. Wenn die Dreharbeiten im April 2025 beginnen, wird sie wohl 2026 erscheinen. Das deckt sich mit Aussagen von Warner-Chef David Zaslav (64), dessen Medienkonzern hinter der kommenden «Harry Potter»-Serie steckt.

Sind Ron, Harry und Hermine in Wahrheit schon gecastet?

An dieser Stelle enden die gesicherten, offiziell bestätigten Informationen zum Cast der «Harry Potter»-Serie. Allerdings kursieren in sozialen Netzwerken bereits einige Namen. So soll Jungdarsteller Toby Woolf («Pistol») Harry Potter verkörpern, Bronte Carmichael («Andor») Hermine und Joshua Pickering («Peter Pan & Wendy») Ron Weasley spielen.

Daneben soll «Stranger Things»-Schurke Jamie Campbell Bower (35), der in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1» bereits den jungen Gellert Grindelwald verkörperte, zu Voldemort werden. Letztlich gehen alle diese vier Casting-Gerüchte jedoch auf einen einzigen Facebook-Post zurück, der viral gegangen ist.

Dieser Post kommt nicht von offizieller Seite, und enthält auch ein selbst designtes Logo für die Serie, die bislang noch kein offizielles Logo hat. Es handelt sich hier also um Fan-Casting.

Wird «Oppenheimer»-Star Cillian Murphy zu Voldemort?

Auf ähnliche Art ist auch ein weiteres Gerücht zur «Harry Potter»-Serie entstanden. Es besagt, dass Oscarpreisträger und «Oppenheimer»-Star Cillian Murphy (48) in der kommenden Fantasy-Serie Lord Voldemort verkörpern wird. Er würde die Rolle dann vom unvergessenen Ralph Fiennes (61) übernehmen.

Dieses Gerücht wurde ebenfalls in sozialen Netzwerken in die Welt gesetzt. Zahlreiche Fans sprangen im Anschluss auf, und drückten grösstenteils ihre Zustimmung für das Fan-Casting aus. «Cillian Murphy als Voldemort? Das ist ein echter Knaller!», «Kann ich mir vorstellen», oder «Wäre perfekt» lauten nur einige der Kommentare unter dem X-Post, der das Gerücht vermutlich mit als Erstes in die Welt gesetzt hat.

Doch ob sich ein gerade erst mit einem Oscar ausgezeichneter Mime dazu verpflichten wird, einen Vertrag über die geplanten sieben Staffeln der «Harry Potter»-Serie zu unterzeichnen, und so zehn Jahre seines Lebens fest zu verplanen, bleibt abzuwarten. Auch hier handelt es sich um ein reines Gerücht.

Gary Oldman kokettiert mit der «Dumbledore»-Rolle

Schon ein wenig konkreter wirkt da eine kürzliche Aussage von Leinwand-Legende und Oscarpreisträger Gary Oldman (66). Er spielte in vier «Harry Potter»-Filmen die Figur Sirius Black.

Oldman erklärte im September dieses Jahres gegenüber «IndieWire»: «Vielleicht könnte ich in ein paar Jahren Dumbledore spielen.»

Hierbei gäbe es lediglich ein Problem: Die Figur Dumbledore taucht sowohl im ersten «Harry Potter»-Kinofilm «Harry Potter und der Stein der Weisen» aus dem Jahr 2001 als auch im gleichnamigen Roman von J.K. Rowling auf. Doch wenn die Dreharbeiten zur kommenden «Harry Potter»-Serie tatsächlich bereits im April 2025, und damit in weniger als einem Jahr, beginnen werden, dann kann Oldman Dumbledore folglich nicht «in ein paar Jahren» spielen. Abgesehen davon handelt es sich auch hier selbstverständlich nicht um eine offizielle Ankündigung.

Produzentin und Regisseur stehen fest

Fest steht indes schon, dass Drehbuchautorin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod (59) hinter den Kulissen für die kommende Serie verantwortlich zeichnen werden. Gardiner, die an «Succession», «Killing Eve» und «Crossing Lines» beteiligt war, wird zur Showrunnerin und ausführenden Produzentin.

Mylod, der in der Vergangenheit schon bei den epischen HBO-Serien «Game of Thrones» und «The Last of Us» Regie führte, inszeniert auch einen Teil der neuen Abenteuer von Harry Potter und dessen Freunden – und wird daneben auch zu einem ausführenden Produzenten.