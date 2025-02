Der erste grosse Name für die «Harry Potter»-Serie scheint festzustehen: John Lithgow bestätigt, dass er in die Rolle von Schulleiter Dumbledore schlüpfen wird. Leicht sei ihm die Zusage aber nicht gefallen.

Hat sich Altstar John Lithgow (79) vor lauter Vorfreude verplappert? Die Suche nach dem Dumbledore-Darsteller für die von Warner Bros. Television und HBO produzierte Serie über «Harry Potter» ist offenbar beendet. So verriet Lithgow im Gespräch mit der US-Seite «Screen Rant», dass die zuvor kursierenden Gerüchte wahr seien und er bereits zugesagt habe, den Leiter der Hogwarts-Zauberschule zu verkörpern.

Demnach habe er während dem Sundance Film Festival, das vom 23. Januar bis 2. Februar stattgefunden hatte, den Anruf der Produzenten erhalten. Die Anfrage sei «eine totale Überraschung für mich gewesen», wird der «Hinterm Mond gleich links»-Star zitiert.

Eine weitreichende Verpflichtung

Offenbar hatte er jedoch zunächst Bedenken angesichts der grossen Verpflichtung, die ein Engagement in der umfangreichen «Harry Potter»-Serie für ihn bedeuten würde: «Es war keine leichte Entscheidung, denn ich fürchte, sie wird mich für das gesamte letzte Kapitel meines Lebens prägen. Aber ich bin sehr aufgeregt. Einige wundervolle Menschen richten ihre Aufmerksamkeit wieder auf Harry Potter», so der Mime.

Berichten zufolge werde die «Harry Potter»-Serie als zehnjähriges Mammutprojekt konzipiert, das die gesamte Buchreihe von J.K. Rowling (59) noch einmal nacherzählt. Allein deswegen habe er bei seiner Zusage gezögert, verrät Lithgow weiter: «Deshalb war es eine so schwere Entscheidung. Auf der Abschlussparty werde ich ungefähr 87 Jahre alt sein. Aber ich habe ja gesagt», liess er sich die Bestätigung dann doch noch entlocken. Vonseiten HBO bleibt derweil die Aussage weiterhin bestehen, dass man «Details erst bestätigt, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben».

Weitere Casting-Gerüchte

Um weitere namhafte Stars ranken sich aktuell Gerüchte. So soll angeblich «Oppenheimer»-Star Cillian Murphy (48) als Lord Voldemort im Gespräch sein. Nicht nur die Fans drückten daraufhin ihre Begeisterung aus, auch Ralph Fiennes (62), der in den «Harry Potter»-Filmen den bösen Zauberer spielte, ist von der Vorstellung angetan. «Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja», sagte Fiennes in einem Interview mit «Variety».

Einem Bericht von «The Hollywood Reporter» zufolge sei ausserdem Paapa Essiedu (34) der Favorit für die Rolle des Severus Snape, der strenge Zaubertrankmeister von Hogwarts, den einst Alan Rickman (1946-2016) so denkwürdig verkörperte.