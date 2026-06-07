Glamour, Musikstars und Proteste: Dua Lipa und Callum Turner gaben sich auf Sizilien das Jawort. Elton John sang, doch Anwohner kritisierten die exklusive Feier.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa heiratete Callum Turner am 31. Mai in London

Hochzeit auf Sizilien kostete rund 1,6 Millionen Franken mit 200 Gästen

Anwohner erhielten 5300 Franken, mussten Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben

Michel Imhof Teamlead People

Nachdem Dua Lipa (30) am 31. Mai in London ihren Freund Callum Turner (36) im intimen Rahmen zum Mann genommen hat, feiert die «Hallucinate»-Sängerin an diesem Wochenende eine grosse Hochzeitszeremonie auf Sizilien. Die Feier in der Villa Valguarnera fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Trotzdem sickerten einige spannende Details durch.

Am Freitag fand ein Willkommensempfang für die 200 Gäste in Palermo statt, am Samstag folgte die Hochzeitszeremonie um 17 Uhr in der Barockvilla Valguarnera in Bagheria. Die zahlreichen Gäste, darunter die Musiker Charli XCX (33), Mark Ronson (50) und Olivia Dean (27), trafen ab 15.30 Uhr in rund 60 Minivans am Eventort ein, berichtet «The Sun». Danach teilte sich der Abend in drei Kapitel auf: eine rund einstündige Zeremonie, ein Dinner von Michelin-Sternekoch Tony Lo Coco (52) und eine anschliessende Party.

Elton John sang während Ehegelübde

Gemäss «The Sun» erschien die Musikerin mit einem Brautstrauss aus Maiglöckchen, Pfingstrosen und Hyazinthen eines lokalen Floristen. Gerüchten zufolge soll ihr Hochzeitskleid von Donatella Versace (71), die als Gast ebenfalls vor Ort war, entworfen worden sein.

Das Ehegelübde gaben sich Dua Lipa und Callum Turner, während Elton John (79), der mit dem Privatjet auf die italienische Insel geflogen ist, seinen Titel «Your Song» zum Besten gab, berichtet «Vanity Fair». Um 23.30 Uhr gab es ein Feuerwerk für die Gäste. «Es war grösser als an Silvester», meint eine Quelle zu «The Sun».

Taschentücher und Zigaretten für Gäste

Bilder der Feier gab es kaum. Einige der Gäste posteten ihre Eindrücke in sozialen Medien. Darauf zu sehen: eine Fotobox, deren Vorhang mit der Aufschrift «Dua & Callum» bestickt war, und Taschentücher, die die Gäste vor Ort erhielten – mit dem Aufdruck «Stay mad with me forever», also «Bleib für immer verrückt mit mir». Auch Zigaretten seien den Gästen auf Wunsch abgegeben worden, berichtet «Daily Mail».

Die Hochzeit liessen sich Dua Lipa und Callum Turner einiges kosten. Rund 1,6 Millionen Franken haben die beiden für die Feier auf der italienischen Insel springen lassen. Bei der anschliessenden Party am Samstagabend sollen mit David Guetta (58), Carl Cox (63), Martin Garrix (30) und Peggy Gou (34) vier der grössten DJ-Namen der Welt aufgelegt haben.

Anwohner erhielten Entschädigung

Für die Privatsphäre der Events wurde unter anderem ein Drohnenverbot über der Villa Valguarnera ausgesprochen. Gemäss Medienberichten zahlt das Hochzeitspaar Anwohnern innerhalb der Sperrzone in Palermo umgerechnet 5300 Franken, damit diese keine Fotos machen und eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben. Trotzdem gab es Proteste. Plakate mit Aufschriften wie «Palermo ist nicht für die Reichen» und «Palermo ist nicht zu vermieten» wurden von der Bürgerinitiative Apro Palermo aufgehängt.