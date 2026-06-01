Überraschung! Dua Lipa und Callum Turner haben sich das Ja-Wort gegeben – standesamtlich in London, im kleinen Kreis. Die Sängerin trug dabei Schiaparelli Couture.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben am 31. Mai standesamtlich in London geheiratet

Die Sängerin trug Schiaparelli-Couture, Turner einen dunkelblauen Anzug mit Krawatte

Die grosse Feier folgt am Wochenende im Luxushotel Igiea in Palermo

Popsängerin Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) sind verheiratet. Am Sonntag, dem 31. Mai, gaben sie sich das Jawort im Old Marylebone Town Hall in London – standesamtlich, im kleinen, vertrauten Kreis.

Dua Lipa erschien in einem Hosenrock-Anzug des Schiaparelli-Couture-Hauses, entworfen von Kreativdirektor Daniel Roseberry, dazu passende Handschuhe und ein ausladender weisser Hut. Turner trug einen dunkelblauen Anzug mit Krawatte. Hand in Hand verliessen die Frischvermählten das Standesamt, wie Fotos zeigen, die «The Sun» veröffentlichte.

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Vom Afterparty-Flirt zur Ehe

Die Geschichte der beiden begann im Januar 2024: Gemeinsam tauchten sie bei der Afterparty zur Apple-TV+-Serie «Masters of Air» in London auf, was erste Gerüchte auslöste. Im Juli desselben Jahres machten sie ihre Beziehung offiziell.

Die Verlobung bestätigte Lipa im Juni 2025 gegenüber der britischen «Vogue». Damals erklärte sie, nach dem Ende ihrer Welttournee heiraten zu wollen.

Dass die Hochzeit letztlich so schnell und leise vollzogen wurde, passt zu Lipas Aussagen aus dem vergangenen Jahr. Im Interview erklärte die Sängerin, sie habe sich eigentlich nie gross mit Hochzeiten beschäftigt: «Ich war nie jemand, der wirklich an eine Hochzeit gedacht hat oder davon geträumt hat, was für eine Braut ich sein würde.»

Was sich durch die Verlobung verändert habe, beschrieb sie mit ungewöhnlicher Klarheit: «Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein gemeinsames Leben zu sehen und einfach, ich weiss nicht, für immer beste Freunde zu sein – das ist ein ganz besonderes Gefühl.»

Kinderwunsch: «Wenn es passiert»

Auch das Thema Familie sprach Lipa im selben Interview offen an. Sie würde sich Kinder wünschen, aber ohne Druck: «Ich würde irgendwann gerne Kinder haben. Aber es ist diese ständige Frage, wann wäre je ein guter Zeitpunkt – wie es zu meinem Job passen würde, wie es funktionieren würde, wenn ich auf Tournee bin.» Ihr Fazit: «Ich glaube, das ist einfach etwas, das passieren wird, wenn es passiert.»

Liebesfest in Italien

Die grosse Hochzeitssause soll am kommenden Wochenende auf Sizilien stattfinden, wie Blick bereits vor einigen Tagen berichteten. Geheiratet werden soll demnach im Luxushotel Igiea in Palermo. Erwartet werden hochkarätige Gäste wie Sir Elton John (79) oder Designerin Donatella Versace (71).