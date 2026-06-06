Mega-Hochzeit von Dua Lipa freut nicht alle Sizilianer

Dua Lipa feiert dieses Wochenende eine riesige Luxus-Hochzeit auf Sizilien, Italien. Das bringt viel Publicity, freut bei weitem aber nicht alle Einheimischen. Sie machen ihrem Ärger mit Plakaten Luft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) heiraten in Palermo, Italien

Bürgerinitiative «Apro Palermo» protestiert mit Plakaten gegen die Mega-Hochzeit

Hunderte Gäste, darunter Elton John (79), feiern mit schwerem Sicherheitsaufgebot

Saskia Schär Redaktorin People

Sängerin Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) feiern dieses Wochenende eine Luxushochzeit in Italien, genauer gesagt in Palermo, Hauptort der Insel Sizilien. Mehrere Hundert Gäste, darunter Stars wie Elton John (79), Donatella Versace (71) oder Charli XCX (33), werden erwartet. Letztere hat vergangenes Jahr selbst auf der Insel geheiratet. Als Zentrum der Hochzeit gilt das Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea, die Zeremonie soll gemäss «Corriere della Sera» allerdings in der Villa Valguarnera in Bagheria stattfinden.

Der Event stösst bei einigen Bewohnenden auf Ablehnung. So hat sich die Bürgerinitiative Apro Palermo – die sich gemäss «Il Messaggero» gegen Massentourismus starkmacht – mit Plakaten gegen die Hochzeit auf der Insel ausgesprochen. Darauf zu lesen sind Sprüche wie «Palermo ist nicht für die Reichen», «Palermo ist nicht zu vermieten» oder «Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer». Auch entsprechende Graffiti sind in der Stadt aufgetaucht.

Auf eben einem jener Plätze, der Piazza Croce dei Vespri mitten in der Altstadt, fanden am Freitagnachmittag die ersten Feierlichkeiten statt. Dafür stand der Hochzeitsgesellschaft nicht nur die Piazza, sondern auch der Palazzo Gangi zur Verfügung. Um die Sicherheit des Promi-Paares und seiner Gäste zu gewährleisten, sind die Carabinieri mit einem Grossaufgebot vor Ort, zudem wird mit Strassensperrungen gearbeitet, was nicht nur die Mitglieder von Apro Palermo gestört haben dürfte. Die von der Zeitung «Corriere della Sera» befragte Einwohnerschaft zeichnete allerdings ein anderes Bild, nannte die Mega-Hochzeit «eine gute Sache».

Zivile Hochzeit fand vor einer Woche statt

Callum Turner und Dua Lipa geniessen derweil ihr Hochzeitswochenende in vollen Zügen. Bilder vom Freitagabend zeigen ein verliebtes Paar, welches sich immer wieder tief in die Augen blickt. Callum lässt es sich dabei nicht nehmen, seiner Frau liebevoll in den weiss gekleideten Hintern zu kneifen, wie «Bild» berichtet.

Offiziell ist das Paar bereits verheiratet, die zivile Trauung fand letztes Wochenende in London statt. In einem schicken Zweiteiler im Retro-Look von Schiaparelli und einem dazu passenden, grossen Hut mit ausladender Krempe sagte die Sängerin Ja zu Callum Turner.