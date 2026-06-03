Dua Lipa und Callum Turner haben sich am Wochenende das Jawort gegeben. Jetzt teilte die Sängerin selbst erste Bilder der intimen Zeremonie in London. Die grosse Feier soll auch kurz bevor stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dua Lipa heiratet Callum Turner in London

Massgeschneidertes Schiaparelli-Outfit mit auffälligem Hut, inspiriert von Bianca Jagger

Grosse Feierlichkeiten in Sizilien mit prominenten Gästen

Dua Lipa (30) hat ihre Hochzeit mit Schauspieler Callum Turner (36) erstmals selbst öffentlich gemacht. Am Dienstag teilte die Sängerin auf Instagram mehrere intime Aufnahmen von der Traum-Zeremonie in London (UK). Dazu schreibt sie schlicht: «31.05.2026» – also das Datum des Hochzeitstages.

Die Bilder – teils schwarz-weiss, teils in Farbe – zeigen das Paar nach der standesamtlichen Trauung in der Old Marylebone Town Hall, wo sie sich im kleinen Kreis der Familie und engen Freunden das Jawort gaben.

Skirt-Suit statt Brautkleid

Statt für ein klassisches Brautkleid im Prinzessinen-Look, entschied sich Dua Lipa für einen massgeschneiderten Look von Schiaparelli Haute Couture unter Kreativdirektor Daniel Roseberry. Ihr Outfit bestand aus einem elfenbeinfarbenen Skirt-Suit und einem stark taillierten Blazer mit goldenen Knöpfen.

Besonders auffällig: ihr breitkrempiger, strahlend weisser Hut von Stephen Jones, der auf vielen Fotos das Gesicht der Sängerin verdeckt. Der Look löst bei vielen Assoziationen mit Bianca Jagger, also Mick Jaggers erste Ehefrau, bei deren Hochzeit 1971 aus. Jagger trug damals einen weissen YSL-Skirt-Suit, kombiniert mit einem breiten Hut.

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Grosse Hochzeit auf Sizilien steht bevor

Die Londoner Zeremonie war offenbar nur der erste Schritt. Medienberichten zufolge sollen die grossen Feierlichkeiten am ersten Juniwochenende auf Sizilien stattfinden. Demnach soll die Trauung in der historischen Villa Valguarnera in Bagheria stattfinden – einer prachtvollen Residenz aus dem 18. Jahrhundert, die bereits mehrfach als Kulisse für Filme, Promi-Hochzeiten und Events diente. Bis zum 7. Juni soll in der Region um Palermo gefeiert werden.

Bei der Hochzeit werden prominente Gäste erwartet: Laut der Tageszeitung «La Repubblica» sind unter anderem Elton John, Charli xcx, Olivia Dean und Mark Ronson geladen. Sie sollen in dem Luxushotel Villa Igiea untergebracht werden. Dua Lipa soll kürzlich mit Donatella Versace nach Palermo gereist sein, die dem Bericht zufolge das Hochzeitskleid entwirft.

Dua Lipa und Callum Turner hatten im vergangenen Sommer noch in Palermo Ferien gemacht. Die Sängerin und der Schauspieler wurden erstmals Anfang 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Im Juli desselben Jahres machte Dua Lipa ihre Beziehung Instagram-offiziell. Im Mai 2025 feierten sie ihr Red-Carpet-Debüt bei der Met Gala, wenig später bestätigte die Musikerin nach monatelangen Spekulationen im Interview mit der britischen «Vogue» die Verlobung.