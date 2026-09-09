Hurrikan sorgt für Mega-Loch vor Nicolas Cages Villa

Ein gewaltiges Erdloch hat die Einfahrt zu Nicolas Cages Anwesen in Malibu einstürzen lassen. Ausgelöst durch Hurrikan Marie, beschädigte die Küstenerosion zudem Gas- und Wasserleitungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anwesen von Nicolas Cage in Malibu durch Erdloch stark beschädigt

Behörden evakuierten Grundstücke wegen Gasleitungsbruch und Küstenerosion

Cage kaufte die Immobilie 2024 für 10,5 Millionen Dollar

Die Villa von Hollywood-Star Nicolas Cage (62) im kalifornischen Nobelort Malibu ist durch eine massive Küstenerosion schwer beschädigt worden. Ein riesiges Erdloch liess die komplette Einfahrt des Anwesens einstürzen.

Wie Feuerwehrbeamte gegenüber dem lokalen Sender «ABC7» erklärten, rückten die Einsatzkräfte morgens gegen 5.45 Uhr aus, nachdem Anwohner einen möglichen Gasleitungsbruch gemeldet hatten. Vor Ort bot sich den Rettern ein Bild der Verwüstung: Die Zufahrt zu Cages Villa war regelrecht im Boden versunken. Im Loch sind nicht nur die Bodenplatten der eingestürzten Einfahrt zu sehen, sondern auch eine Mülltonne, Teile eines Sichtschutzes sowie ein Toi-Toi-Klo.

Durch die Erosion wurden zudem eine Wasser- und eine Gasleitung beschädigt, weshalb das zuständige Energieunternehmen die Gasversorgung am Dienstagmorgen unterbrach. Später ordneten die Behörden die Evakuierung der betroffenen Grundstücke an. Auf eine Anfrage des Branchenblatts «The Hollywood Reporter» gab Cage keine Stellungnahme ab. An der Küste Südkaliforniens hat Hurrikan Marie die vergangenen Tage schwere Verwüstungen angerichtet. Zwar nimmt die Intensität des Sturms allmählich ab, eine vollständige Entwarnung steht jedoch weiterhin aus.

Stadt Malibu mit einem Update

Die Stadt Malibu informierte über ihre Social-Media-Kanäle über den aktuellen Stand. Demnach sind Mitarbeiter der städtischen Abteilung für Gebäudesicherheit gemeinsam mit der Southern California Gas Company vor Ort, um das Ausmass der Schäden zu bewerten.

Mehrere Wohnhäuser in der Nachbarschaft wurden bereits mit roten Warnschildern («Red Tag») versehen – das bedeutet ein striktes Betretungsverbot wegen Einsturzgefahr. Die Experten versuchen nun, potenzielle Folgerisiken für den gesamten Küstenabschnitt zu ermitteln.

Cage hat die Immobilie vor zwei Jahren gekauft

Nicolas Cage besitzt das Anwesen seit zwei Jahren. Wie die «New York Times» damals berichtete, kaufte der Oscarpreisträger die Immobilie für rund 10,5 Millionen Dollar. Das vierstöckige, fast 370 Quadratmeter grosse Haus liegt direkt am Strand und verfügt über einen privaten Zugang zu einem abgelegenen Küstenabschnitt, der die Privatsphäre des Schauspielers schützt.