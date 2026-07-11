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So präsentierte sie sich auf Social Media
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Influencerin stürzt von Balkon:So präsentierte sie sich auf Social Media

Sturz aus dem 27. Stock
Brasilianische Influencerin kommt mit nur 26 Jahren ums Leben

Auf Instagram teilte sie ihr Luxusleben in Dubai mit Tausenden Fans. Nun ist die brasilianische Influencerin Kauana Bilhar überraschend verstorben. Die Umstände ihres tragischen Sturzes vom Balkon eines Hochhauses sind bislang ungeklärt.
Publiziert: 13:12 Uhr
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Aktualisiert: vor 55 Minuten
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Die Influencerin Kauana Bilhar ist bei einem Sturz aus dem 27. Stock ums Leben gekommen.
Foto: Screenshot Instagram: @kauanabilhar

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Influencerin Kauana Bilhar (26) starb am 7. Juli in Dubai
  • Sie stürzte aus dem 27. Stock, Hintergründe des Falls ungeklärt
  • 2 Jahre in Dubai gelebt, Familie plant Rückführung nach Brasilien
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Sophie OferRedaktorin People

Am Dienstag, 7. Juli, ist die brasilianische Influencerin Kauana Bilhar (†26) auf tragische Weise ums Leben gekommen. Das berichtet nun das brasilianische Nachrichtenportal «G1».

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Demnach sei Bilhar durch einen Sturz vom Balkon eines Hochhauses in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) ums Leben gekommen. Sie wurde nur 26 Jahre alt.

Sturz aus dem 27. Stock

Kauana Bilhar, die seit rund zwei Jahren in Dubai lebt, soll nach Angaben ihres Onkels vom Balkon ihres Zimmers aus dem 27. Stock in die Tiefe gestürzt sein. Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch nicht geklärt, die Behörden hätten jedoch die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mutter der Influencerin, Darla Bilhar, ist inzwischen nach Dubai gereist und kümmert sich laut «G1» um die Überführung des Leichnams ihrer Tochter in die brasilianische Heimat. Auf Instagram meldet sie sich mit einem emotionalen Video zu Wort. «Es gibt keine Worte, die das Ausmass der Sehnsucht beschreiben könnten, die du hinterlassen hast», schreibt sie dazu. «Heute bist du nicht mehr an meiner Seite, aber du wirst für immer in mir weiterleben.»

Mutter fordert mehr Respekt

Im Video fordert sie Respekt für Kauanas Andenken, nachdem unter ihren Social-Media-Posts zahlreiche kritische Kommentare gepostet wurden, unter anderem zu ihrem angeblichen Drogenkonsum. «Ich muss mit ansehen, wie das Andenken an meine Tochter von Menschen, die ihre Geschichte nicht kannten, verurteilt, blossgestellt und respektlos behandelt wird», so die trauernde Mutter.

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«Es ist leicht, zu urteilen, wenn der Schmerz jemand anderem gehört.» Ihre Tochter verdiene Respekt. «Diejenigen, die sie wirklich kannten, wissen, was für ein Mensch sie war, welche Träume sie hatte, welche Menschlichkeit sie ausmachte.»

Die Familie der verstorbenen Influencerin soll von deren Partnerin Barbara Abrantes über ihren Tod benachrichtigt worden sein. Die beiden hatten sich kürzlich verlobt.

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