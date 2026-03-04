Die brasilianische Influencerin Derleya Alves wollte sich einen Traum erfüllen, doch nach der Brustvergrösserung gibt es Komplikationen. Alves klagt über schwere Bauchschmerzen, muss notoperiert werden. Die Ärzte können sie nicht mehr retten.

Notoperationen reparierten Darmschäden und entfernten einen Eierstock

Die brasilianische Influencerin Derleya Alves ist nach einer Brustvergrösserung gestorben. Die 26-Jährige, die auf Instagram knapp 29'000 Follower hatte, verstarb am 28. Februar, acht Tage nach dem Eingriff. Sie hinterlässt einen kleinen Sohn.

Am 20. Februar liess sich Alves operieren. Kurz darauf klagte sie über starke Bauchschmerzen und suchte das Marabá Municipal Hospital in Brasilien auf. Dort wurden zwei Notoperationen durchgeführt, doch ihr Zustand verschlechterte sich weiter. Laut «Daily Mail» wurden bei den Eingriffen Darmschäden repariert und ein Eierstock entfernt. Eine Vorerkrankung, möglicherweise eine angeborene Darmfehlbildung, könnte ihren Zustand verschlimmert haben. Ärztliches Fehlverhalten wird derzeit ausgeschlossen, die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Der Biopsiebericht wird für den 16. März erwartet.

«Du warst und wirst immer meine andere Hälfte sein»

Auf Instagram schrieb Alves vor der Operation: «Ein Traum geht in Erfüllung.» Ihre letzten Posts zeigen sie im Spital und im Gebet mit ihrer Mutter. Diese war es auch, die ihr die Tage nach dem Eingriff bei alltäglichen Dingen, wie beispielsweise dem Essen und Anziehen half. Bereits auf diesen Aufnahmen ist zusehen, wie kraftlos Alves wirkt.

Am 3. März, zwei Tage nach der Totenwache und der Beerdigung, nahm Alves's Schwester Jessica auf Instagram Abschied von ihr und teilte dort ihren grossen Schmerz. «Ich bin Gott dankbar dafür, dass er als deine Schwester geboren wurde. Ich werde dich so sehr vermissen [...] du warst und wirst immer meine andere Hälfte sein.»