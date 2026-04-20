Yeliz Koc richtet auf Instagram gleich mehrere schwere Vorwürfe in Richtung von Jimi Blue Ochsenknecht, dem Vater ihrer Tochter Snow. Seit er eine neue Freundin habe, würden sich alte Verhaltungsmuster wiederholen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc streiten öffentlich um Tochter Snow

Koc wirft ihm Unzuverlässigkeit und gebrochene Absprachen vor

Offene Rechnung von 17'000 Euro von Koc bezahlt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Es schien, als hätte Jimi Blue Ochsenknechts (34) Verhaftung im vergangenen Jahr beim Schauspieler für ein Umdenken gesorgt. Nach Jahren der Abwesenheit suchte er den Kontakt zu seiner Tochter Snow (4), die aus der Beziehung mit Reality-Star Yeliz Koc (32) stammt.

Koc nahm Ochsenknecht nicht nur in ihrer kleinen Familie wieder auf, sondern bezahlte auch seine offene Rechnung in Höhe von 17'000 Euro. Es folgten harmonische Familienbilder und eine gemeinsame Reality-TV-Sendung bei Sky. Doch nun ist das Paar wieder in alte Fahrwasser geraten und streitet sich erneut öffentlich.

«Leider muss ich gerade feststellen, dass sich vieles wiederholt. Seit er wieder in einer neuen Beziehung ist, geht das gleiche Spiel von vorne los und auch, dass er nicht mehr bei uns schläft, ist für unsere Tochter eine plötzliche Veränderung, die sie nicht versteht», so Koc in einem ausführlichen Instagram-Statement.

Tochter Snow weint in der Nacht nach ihrem Vater

Gemäss Koc halte sich Ochsenknecht nicht mehr an Absprachen, sage Termine kurzfristig ab und sei zu wenig Präsent im Leben ihrer Tochter. «Gleichzeitig kommt aber die Forderung nach mehr Umgang und jetzt auch nach Sorgerecht. Und genau das ist der Punkt, der mich beschäftigt.» Es gehe laut ihr nicht darum, «wie viel Zeit man theoretisch bekommt, sondern wie verlässlich man für ein Kind da ist».

Ihre Tochter leide sehr unter dem Verhalten ihres Vaters, frage täglich nach ihm «und es gibt Nächte, in denen sie nach ihm weint, weil er plötzlich wieder nicht da ist». Genau vor dieser Situation habe sie sich gefürchtet.

Nebst dem ausführlichen schriftlichen Statement gibt sie auch in ihren Stories weitere Details zum aktuellen Verhältnis zu Ochsenknecht bekannt. Sie spricht von Hawaii-Ferien, die sie vorgestreckt und er kurzfristig abgesagt hätte. Stattdessen habe er gemeinsame Ferien auf Mallorca vorgeschlagen. Sie könne dann mit der Tochter ins Hotel, während er in der Wohnung seines Vaters, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, unterkommen könne. Auch habe er vorgeschlagen, seine neue Freundin und deren zwei Kinder mitzunehmen – für Koc völlig unverständlich.

Ochsenknecht möchte ein Teil des Lebens seiner Tochter sein

Die ganzen Anschuldigungen seiner Ex-Freundin lässt Ochsenknecht nicht unkommentiert. Er schreibt in seiner Instagram-Story, dass er sich «nicht auf öffentliche Diskussionen einlassen» werde und bei seinen Werten bleiben wolle. «Respekt und Anstand stehen für mich an erster Stelle. Die Mutter meiner Tochter ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und verdient einen respektvollen Umgang».

Zum Thema Sorgerecht fügt er an, dass er sich wünsche, «mehr für unsere Tochter da zu sein.» Es sei kein leichtes Thema für ihn, er möchte «einfach ein Teil ihres Lebens bleiben».