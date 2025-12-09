Jimi Blue Ochsenknecht äussert in einer Reality-TV-Doku den Wunsch nach einem zweiten Kind mit Ex-Freundin Yeliz Koc. Trotz komplizierter Vergangenheit erwägen beide eine erneute Elternschaft.

Darum gehts Jimi Blue Ochsenknecht möchte zweites Kind mit Ex-Partnerin Yeliz Koc

Yeliz Koc litt unter extremer Schwangerschaftsübelkeit bei erster Schwangerschaft

Ochsenknecht sass mehrere Wochen wegen unbezahlter Hotelrechnung in Haft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

«Ich wollte immer zwei Kinder haben. Und ich fände es ehrlich gesagt schön, wenn ich auch der Papa von Snows Geschwisterchen sein könnte – nicht dieses Patchwork, wie ich es zum Teil aus meiner eigenen Familie kenne.» Das sagt Jimi Blue Ochsenknecht (33) in einer neuen Folge der Sky-Serie «Yeliz & Jimi – We Are Family?!». Zur Erinnerung: Tochter Snow (4) stammt aus seiner gescheiterten Beziehung zu Reality-Star Yeliz Koc (32). Genau jener Ex, mit der er nun ein weiteres Kind will.

Bahnt sich hier etwa ein Liebescomeback an? Auch wenn sich das Koc’ Mutter in der Doku wünscht, kann davon keine Rede sein. Mit der Idee eines zweiten Babys mit Ochsenknecht scheint auch Koc zu spielen. Doch noch sind die Erfahrungen aus ihrer ersten Schwangerschaft präsent. «Ich habe mich wie vergiftet gefühlt. Es kam nur Schaum aus meinem Mund, meine Adern unter dem Auge sind geplatzt, ich habe Blut gespuckt», so die 32-Jährige in der Reality-Doku. Genau wie Prinzessin Kate (43) litt auch Yeliz Koc in ihrer Schwangerschaft an extremer Schwangerschaftsübelkeit, auch als Hyperemesis gravidarum bekannt.

Wie ernst es Ochsenknecht und Koc mit dem Gedanken nach einem weiteren Kind ist, zeigt ihr gemeinsamer Besuch beim Frauenarzt. Dort lässt Koc sich bestätigen, dass zumindest aus medizinischer Sicht nichts gegen ein weiteres Kind spreche. Doch wie genau soll es zur erneuten Schwangerschaft kommen? Da gebe es für Yeliz Koc schon Optionen, doch eines schliesst sie aus: miteinander intim zu werden. Das würde sich mittlerweile «irgendwie komisch» anfühlen.

Mit dem «unfreiwilligen Erzeuger» schoss sich Ochsenknecht ins Aus

Im August 2020 wurde die Beziehung des Schauspielers und der einstigen «Bachelor»-Kandidatin bekannt. Nur etwas mehr als ein Jahr später erblickte die gemeinsame Tochter Snow Elaine das Licht der Welt. Noch vor der Geburt zogen Gewitterwolken im Paradies auf, das Paar trennte sich. Ochsenknecht sorgte für Ärger, als er plötzlich davon sprach, «unfreiwilliger Erzeuger» gewesen zu sein.

In den folgenden Jahren distanzierte er sich nicht nur von Koc und der gemeinsamen Tochter Snow, sondern auch von seiner Familie. Diese gab vor allem seiner damaligen Freundin Laura-Marie Geissler (27) die Schuld an der Distanz. Erst vor einem Jahr kam es zu einer Annäherung zwischen Ochsenknecht, seiner Ex-Freundin Koc und der gemeinsamen Tochter. Seither hat sich das Verhältnis stabilisiert, der Schauspieler nimmt mittlerweile seine Vaterrolle wahr und hat sich auch mit seiner Familie wieder ausgesöhnt. Koc und die Familie Ochsenknecht waren es auch, die den 33-Jährigen in seinem wohl bisher härtesten Sommer unterstützten, als er wegen einer unbezahlten Hotelrechnung mehrere Wochen in Haft sass.