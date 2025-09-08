Jimi Blue Ochsenknecht verbringt Zeit mit Ex-Freundin Yeliz Koc und Tochter Snow in Hannover. Koc teilt humorvolle Momente aus dem Alltag auf Instagram, während sie über «Männer-Marotten» scherzt.

1/6 Jimi Blue Ochsenknecht ist derzeit bei Yeliz Koc und der gemeinsamen Tochter Snow Elaine. Foto: Instagram / Yeliz Koc

Darum gehts Jimi Blue Ochsenknecht verbringt Zeit mit Ex-Freundin und Tochter in Hannover

Yeliz Koc ärgert sich humorvoll über Ochsenknechts Essgewohnheiten

Ochsenknecht wurde am 25. Juni verhaftet und zu 18'000 Euro Geldbusse verurteilt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Jimi Blue Ochsenknecht (33) gönnt sich nach turbulenten Monaten eine kleine Auszeit. Diese verbringt er bei seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) und der gemeinsamen Tochter Snow Elaine (3) in Hannover. Auf Instagram postet die Influencerin ein Selfie der dreien und unterlegt dieses mit dem Song «We are family». Und wie in jeder Familie – ob Patchwork oder nicht – nerven sich die einzelnen Mitglieder über die Marotten der anderen.

In diesem Falle ist es Yeliz Koc, die sich ein wenig über Jimi Blue Ochsenknecht ärgert. In einem Video in ihrer Story ist zu sehen, wie sie eine Packung Butter filmt und die folgenden Worte dazu sagt: «Ey, da hat man einmal Männer im Haus, beziehungsweise einen Mann im Haus.» Das Problem? Das zeigt sich beim Öffnen der Packung. Lediglich in den Rändern ist noch ein klein wenig Butter zu finden, doch selbst mit zusammenkratzen reicht das wohl kaum mehr für eine Scheibe Brot.

Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich, als die den Deckel eines Fleischaufstrichs öffnet. «Also ... dann kratz doch alles aus – oder schmeiss es in den Müll», kommentiert sie die Reste in der Verpackung und fragt ihre Follower anschliessend «Leute, wieso ist das so mit Männern?» Sorgen um einen erneuten Streit des einstigen Liebespaares muss man sich aber dennoch wohl kaum machen. Denn die Caption in ihrer Story – «Warum sind Männer so?» – versieht sie mit einem vor Lachen weinenden Smiley. Noch nimmt sie es also mit Humor.

Turbulente Monate liegen hinter dem Schauspieler

Jimi Blue Ochsenknecht wurde am 25. Juni am Flughafen Hamburg wegen eines europäischen Haftbefehls infolge einer nicht bezahlten Hotelrechnung im Tirol in Höhe von rund 14'000 Euro festgenommen. Obwohl die Summe innert kürzester Frist beglichen wurde – von seiner Ex-Freudin Yeliz Koc – blieb er in Untersuchungshaft. Einer Auslieferung nach Österreich wurde kurz darauf zugestimmt. Am 17. Juli, einen Tag nach seiner Ankunft in Österreich, wurde er auf Kaution freigelassen, mit der Auflage, das Land nicht zu verlassen.

Am 22. August verhängte das Gericht in Innsbruck eine Geldbusse von über 18'000 Euro. Sechs Tage später erhielt er seinen Pass zurück und konnte den Hof seiner Schwester in der Steiermark, wo er über einen Monat wohnte, verlassen. Wie bereits in einer Instagramstory im Juni angekündigt und in einem Twitch-Stream im August bestätigt, gönnte er sich nach dem Drama eine Auszeit bei seiner Tochter und deren Mutter in Hannover.