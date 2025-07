1/5 Jimi Blue Ochsenknecht ist wieder auf freiem Fuss. Foto: Getty

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das ging dann doch schneller als erwartet: Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck heute Donnerstag mitteilt, ist der deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) aus der Haft entlassen worden. Er war erst gestern, Mittwoch, nach Österreich ausgeliefert worden. Wie die Staatsanwaltschaft weiter schreibt, sei eine Kaution von 15'000 Euro entrichtet worden.

Weiter heisst es: «Das Landesgericht Innsbruck hat heute Vormittag – entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft – über Herrn Ochsenknecht zunächst die Untersuchungshaft wegen dringendem Verdachts des schweren Betruges aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr verhängt.» Mit der Kaution seien die Behörden schliesslich einverstanden gewesen.

Schwerer Betrug

Die österreichische Staatsanwaltschaft wirft dem Sohn von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (69) schweren Betrug vor. Ende 2021 soll er eine Hotelrechnung in der Höhe von 13’827,35 Euro nicht beglichen haben. Nach dem Vorfall war Ochsenknecht für Polizei und Staatsanwaltschaft über Jahre nicht zu greifen. An einer von ihm angegebenen Adresse in Mailand konnte er nicht angetroffen werden. Die österreichischen Behörden fahndeten deshalb mit einem europäischen Haftbefehl nach dem 33-Jährigen.