Jimi Blue Ochsenknecht sitzt derzeit in Hamburg in U-Haft und wartet wegen unbezahlter Schulden auf eine Auslieferung nach Österreich. Wie schlimm es tatsächlich um seine finanzielle Situation steht, verrät er in der ersten Folge der Reality-Show «Villa der Versuchung».

So hoch ist Jimi Blue Ochsenknecht verschuldet

1/5 Jimi Blue Ochsenknecht sitzt vor einem grossen Schuldenberg. Foto: imago/Photopress Müller

Jimi Blue Ochsenknecht gesteht Schulden in der Reality-Show und sitzt in U-Haft

Der Schauspieler lebt über seine Verhältnisse und hat Schwierigkeiten mit Geldmanagement

Silja Anders Redaktorin People

Er kommt aus einer erfolgreichen Schauspielerfamilie, steht selbst seit Kindertagen vor der Kamera – doch den richtigen Umgang mit Geld scheint Jimi Blue Ochsenknecht (33) nie so richtig gelernt zu haben.

Wie er in der Reality-Sendung «Villa der Versuchung» jetzt gesteht, hat er einen Schuldenberg von 250’000 Euro. Schon in Folge eins kam es zur finanziellen Beichte von Jimi Blue Ochsenknecht. «Ich habe ein Faible für teure Sachen. Ich hatte Schulden, das waren so 250’000 Euro oder so», sagt der 33-Jährige.

Sparen und Verzicht sind keine Stärken des Schauspielers

In der Sendung geht es darum, so viel Geld wie möglich im Team zu erspielen. Der Twist: Auf je mehr Luxus man verzichtet, desto mehr Geld bleibt im Topf. Nach Jimi Blue Ochsenknechts Aussage ist Verzicht aber nicht so seine Stärke, er lebt lieber über seine Verhältnisse.

Das holt ihn im richtigen Leben denn auch ein. Während die erste Sendung von «Villa der Versuchung» über die Bildschirme flimmerte, wurde er wegen einer nicht bezahlten Rechnung in einem österreichischen Restaurant verhaftet. Der Sohn der deutschen Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht (69) wurde am Flughafen abgefangen. Jetzt sitzt Jimi Blue Ochsenknecht in Hamburg in U-Haft und wartet auf eine Auslieferung nach Österreich.

Seine Ex zahlte die Schulden

Im Dezember 2021 feiert Jimi Blue Ochsenknecht im Tiroler Hotel Sonne seinen 30. Geburtstag. Der Wirt blieb allerdings auf den Kosten sitzen. Das Bezirksgericht Kitzbühel verurteilte Jimi Blue Ochsenknecht im März 2023 zur Zahlung der offenen Rechnung plus Zinsen. Ochsenknechts Ex Yeliz Koc (31) sprang unerwartet für ihn in die Bresche und zahlte die offene Rechnung.

In der Sendung «Villa der Versuchung» aber zeigt sich Ochsenknecht sparsam. Allerdings wurde die Sendung schon einige Zeit vor seiner Verhaftung abgedreht. Die Ironie des Schicksals: das Timing der Ausstrahlung.