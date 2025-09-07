Natascha Ochsenknecht und Wilson Gonzalez gewinnen am Samstagabend bei «Schlag den Star» gegen Verona Pooth und ihren Sohn Diego. Der Moderator konnte sich dabei einen fiesen Spruch gegen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht nicht verkneifen.

1/5 Natascha Ochsenknecht und ihr Sohn Wilson Gonzalez gewinnen den Jackpot bei «Schlag den Star». Foto: Joyn/Willi Weber

Darum gehts Ochsenknechts gewinnen gegen Pooths in TV-Show «Schlag den Star»

Verona Pooth verärgert über Spieländerung aufgrund von Einschränkung

Moderator macht Anspielung auf Jimi Blue Ochsenknechts Schulden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bis zum Ende ist es ein spannendes Duell zwischen Natascha Ochsenknecht (61) mit Sohn Wilson Gonzalez (35) und Verona Pooth (57) mit Sohn San Diego (21). Um kurz vor 02.00 Uhr fällt im Spiel «Fang den Hut» die Entscheidung. Die Spieler müssen sich einen Hut zuwerfen, den das andere Teammitglied, ohne ihn mit den Händen zu berühren, mit dem Kopf fangen muss – mit dem besseren Ende für die Ochsenknechts.

Zuvor kommt es im TV-Studio zu einer hitzigen Diskussion. Der Grund: Eigentlich wäre für die Entscheidung ein anderes Spiel vorgesehen gewesen. Bei «Halten» hätten die Teams ein Rohr mit ausgestreckten Füssen möglichst lange halten müssen. Natascha Ochsenknecht aber sagt: «Ich kann mit meinen Beinen nicht halten. Ich kann das nicht. Das habe ich aber angegeben.»

Tatsächlich hatte sie die körperliche Einschränkung vor der Sendung angegeben, weshalb Moderator Matthias Opdenhövel (55) kurzfristig entscheidet, dass die Entscheidung im Ersatzspiel «Fang den Hut» fällt. Verona Pooth versteht die Welt nicht mehr und regt sich sehr über den Extrawunsch von Ochsenknecht auf. Auf Instagram bekommt Pooth dafür ihr Fett weg. «Konnte sie eigentlich immer gut leiden, aber, wie sie sich wie ein kleines Kind am Ende bockig benommen hat, war sowas von lächerlich», schreibt eine Userin unter den Instagram-Beitrag des Gewinnerfotos.

Fieser Geldspruch gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Zu Beginn der Sendung sorgt eine weitere Szene für Aufsehen: Moderator Opdenhövel begrüsst die mitgereisten Familienmitglieder der beiden Teams. Beim Team Ochsenknecht sitzt unter anderem Schauspieler Jimi Blue (33) im Publikum. Erst vor wenigen Wochen wurde der Deutsche aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem er eine teure Hotelrechnung nicht bezahlt hatte.

Der Moderator kann sich bei der Begrüssung des Schauspielers einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er wollte von Jimi Blue Ochsenknecht wissen, ob im Falle eines Sieges seiner Familie das Geld zu ihm fliesse. Er nimmt den fiesen Spruch mit Humor und antwortet: «Ja, das bleibt dann bei mir.»