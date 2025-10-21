Jimi Blue Ochsenknecht hat «Promi Big Brother» gewonnen und sich gegen Harald Glööckler im Finale durchgesetzt. Mit dem Preisgeld von 100'000 Euro plant er ein Haus für seine Tochter Snow und seine Ex-Partnerin Yeliz Koc.

1/4 Jimi Blue Ochsenknecht ist 100'000 Euro reicher. Foto: Joyn

Darum gehts Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt «Promi Big Brother» und 100'000 Euro Preisgeld

Er plant ein Haus für Tochter Snow und Ex Yeliz

Jubel bei Jimi Blue Ochsenknecht (33): Der Schauspieler holt sich den Sieg in der Sat.1-Show «Promi Big Brother» und gewinnt 100'000 Euro Preisgeld. Im grossen Finale behauptet er sich gegen Harald Glööckler (60), der Platz zwei belegt. Völlig überwältigt dankt Ochsenknecht den Fans, die in der letzten Zeit für ihn abgestimmt hatten: «Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich weiss das alles wirklich sehr zu schätzen.» Im Studio wird der völlig aufgelöste Gewinner von seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31), die 2023 die Show gewinnen konnte, herzlich in Empfang genommen.

Anschliessend geht es direkt zur «Promi Big Brother – Die Late Night Show», wo Ochsenknecht im Gespräch mit Jochen Bendel (57) und Melissa Khalaj (36) seine Pläne für das Preisgeld verrät. Er träume davon, ein Haus zu bauen – für seine Tochter Snow (4), aber auch für seine Ex. Yeliz dürfe gerne einziehen oder ein und aus gehen, wie sie wolle. Die beiden hatten sich 2021 noch vor der Geburt ihrer Tochter getrennt. Nachdem einige Jahre Eiszeit geherrscht hatte, näherten sie sich zuletzt wieder an.

Auf ein Liebes-Comeback angesprochen, erklärt Ochsenknecht, sie seien «sehr sehr gute Freunde» und er sei froh, dass sie sich wieder so gut verstünden. Wie es weitergehe, liege an Yeliz. «Sie ist die Chefin.»

Emotionale Momente und Tränen im Studio

Das Finale am Montagabend begann zunächst mit einer Überraschung: Bereits nach wenigen Minuten musste Andrej Mangold (38) als erster der sechs Finalisten den Container verlassen. Für den Ex-Bachelor war es ein erneuter Rückschlag – er war vor wenigen Tagen schon einmal rausgeflogen, durfte aber wegen eines technischen Fehlers beim Telefonvoting kurzfristig doch wieder einziehen.

Einen besonders bewegenden Augenblick lieferte Désirée Nick (69). Mit zitternder Stimme und den Tränen nah erzählte sie im Studio, dass ihre Mutter vier Wochen vor ihrem Einzug ins «Promi Big Brother»-Haus gestorben sei. Nur einen Tag vor Showstart habe die Beerdigung stattgefunden. Von diesem privaten Schicksalsschlag hatte man ihr während der Sendung nichts angemerkt.

Auch «Satansbraten» Erik (25) zeigte seine emotionale Seite – allerdings weniger gefasst. Als er auf Platz fünf landete und gehen musste, sank er heulend zu Boden. Zuvor hatte er sich beim Stapel-Spiel blamiert und die Regeln schlechter verstanden als seine Gegner.

Erneute technische Panne und kuriose Szenen

Die Sendung hatte auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Bei der Entscheidung zwischen Erik und Michael Naseband (60, Platz drei) war die Joyn-App nicht erreichbar, das Ergebnis stand angeblich aber bereits fest. Laura Blond (32, Platz vier) schied als letzte Frau in der Finalrunde aus. Die Abschiede von Naseband und Blond verliefen jedoch deutlich gefasster als der von Erik.