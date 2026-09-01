Bei der «Giovanni Zarrella Show» am vergangenen Samstag will Giovanni Zarrella eigentlich nur den nächsten Musik-Hit anmoderieren. Stattdessen verhaspelt er sich so stark, dass er aus dem Lachen kaum mehr rauskommt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die «Giovanni Zarrella Show» feierte am 29. August ein Open-Air-Event

Zarrella verhaspelte sich mehrmals bei einer Ansage und sorgte für Lacher

48-jährige Gastgeber begeistert Fans, die seine Reaktion als sympathisch loben

Silja Anders Redaktorin People

Am Samstagabend, 29. August, stieg wieder die grosse «Giovanni Zarrella Show» bei schönstem Wetter und wie immer mit hochkarätigen Gästen aus der Schlagerwelt – und internationalen Musicalstars.

Giovanni Zarrella (48) selbst zeigte sich ebenfalls wie üblich bester Laune. Er mischte sich unter das Publikum und sang die grossen Schlagerhits mit Gute-Laune-Garantie. Ausserdem gab es eine Premiere: Die «Giovanni Zarrella Show» feierte ihre Sommerparty als Open-Air-Event auf dem Gelände des «ZDF Fernsehgartens» – wo am darauffolgenden Sonntag Moderatorin Andrea Kiewel (61) direkt von einer Biene gestochen wurde.

Die Ansage macht Zarrella zu schaffen

Als Zarrella etwa zur Halbzeit der Sendung das Sommer-Hits-Mix-Special ankündigen will, kommt es aber zu einem ziemlichen Verhaspler. Und zwar so sehr, dass gar nicht wirklich klar ist, was der Sänger und Moderator da jetzt eigentlich ansagen will.

«Ein Sommer-Hit-Mit-Special», fängt Zarrella an – und merkt, dass da irgendwas nicht gestimmt hat und er statt «Mix» das Wort «Mit» sagte. «Nochmal von vorne», sagt er – um sich im Anschluss direkt noch mal zu verhaspeln. «Das ist ein schweres Wort!», ruft er aus. Er versucht es nochmal und diesmal klappt es. Um zu beweisen, dass das gar nicht so leicht auszusprechen ist, fordert er eine Zuschauerin neben sich dazu auf, das mal zu sagen. Die Frau scheitert jedoch ebenso wie Zarrella kurz zuvor. «Ein Hommer – ein Sommer Hit mit Special!», kommt es von der überraschten Dame. Da kann sich Giovanni Zarrella vor Lachen nicht mehr halten. «Da sehen Sie mal!» Als er den nächsten Auftritt dann noch einmal ansagen möchte – er denkt schliesslich, er hat den Dreh jetzt raus – kommt nur noch einmal ein reinstes Chrüsimüsi dabei heraus. Zarrella und seine Zuschauer krümmen sich vor Lachen, und der Moderator gibt sich geschlagen und ruft nur noch: «Musik ab!»

Fans feiern ihn für seine Reaktion

Seine Reaktion auf seinen Versprecher feiern die Fans online. «Hat er aber sympathisch gelöst», schreibt ein User auf Social Media, während ein anderer bestätigt: «Giovanni ist Profi und weiss, wie er damit umgehen muss.» Mit dem Sommer-Hit-Mix-Special selbst hat es am Ende dann aber zum Glück geklappt.