Biene sticht Andrea Kiewel im «Fernsehgarten» unters Kleid

Ein Insekt im Kleid, ein Stich und eine Show, die trotzdem weiterlaufen musste: Andrea Kiewel hat den Sonntagmittag im «ZDF-Fernsehgarten» anders erlebt als geplant. Wie es der Moderatorin danach ging, teilte die Redaktion wenig später selbst mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel (61) wurde im «ZDF-Fernsehgarten» von einer Biene gestochen

Das Insekt stach sie unter ihrem roten Kleid während einer Live-Sendung

Redaktion auf Instagram: «Bienenstich überlebt und Kiwi geht's gut!»

Andrea Kiewel (61) ist während des «ZDF-Fernsehgartens» am Sonntag angegriffen worden – von einer Biene. Das Insekt hatte sich unter das rote Kleid der Moderatorin verirrt und prompt zugestochen.

Der Zwischenfall ereignete sich mitten in einem Gespräch mit mehreren Gästen. Während Kiewel mit Bachelor Dominik Stuckmann (34) sprach, griff sie sich an die linke Schulter und rief «Au!». Kurz darauf sagte sie: «Das war 'ne Biene und die hat auch gestochen. Nein, nein, nein, nein.»

Gemeinsam mit Gast Gülcan Kamps (43) versuchte die Moderatorin, das Tier aus dem Kleid zu schütteln. Durch die Bewegungen wurde die Biene noch zusätzlich gereizt.

Kiewel kündigte daraufhin hastig den nächsten Musikact an und nutzte den Moment für eine schnelle medizinische Versorgung. Nach dem Lied war zunächst nur ihre Stimme zu hören: «Oh Gott, so peinlich! Zeigt mich nicht, ich dreh' mich um, keiner will das sehen.» Dann hält die Kamera doch auf die Moderatorin, die nun ein Kühlpad an die Schlüsselbeinregion hält.

«Das wäre ekelhaft»

«Ich hab's gespürt und es brennt so», meint sie zu ihren Gästen und fragt dann in Richtung Kamera: «Was krieg' ich jetzt? Eine halbe Zwiebel, ein altes Hausmittel? Und der Chirurg kommt und schneidet es grossflächig raus.» Glücklicherweise sei sie auf diese Stiche nicht allergisch, obwohl sie ansonsten «gegen alles Mögliche allergisch» sei. Keine Minute später spürt die Moderatorin erneut einen ungewollten Gast an ihrem Körper und witzelt: «Vielleicht habe ich ein Nest im Kleid – das wäre ekelhaft.»

Kurz nach der Sendung meldete sich die Redaktion auf Instagram zu Wort. Der offizielle «Fernsehgarten»-Account veröffentlichte in seiner Story ein Selfie der Moderatorin im Auto, dazu die Zeile: «Bienenstich überlebt und Kiwi geht's gut!» Kiewel zeigt darauf mit dem Finger auf die betroffene Stelle unterhalb des Schlüsselbeins.



