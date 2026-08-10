Romantik pur im TV: Bei der Aufzeichnung der «Giovanni Zarrella Show» ging Sänger Julian Fiege vor seiner Bandkollegin und Partnerin Nadine Ellrich auf die Knie. Das Schlager-Duo Neonlicht feiert damit den nächsten Meilenstein an einem ganz besonderen Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Fiege machte Nadine Ellrich Heiratsantrag bei Zarrella-Show in Mainz

Emotionaler Höhepunkt: Nadine sagte Ja vor laufenden Kameras und Publikum

ZDF sendet «Die grosse Sommerparty» am 29. August 2026

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Damit hat wohl niemand gerechnet: Während der Dreharbeiten zur «Giovanni Zarrella Show – Die grosse Sommerparty» auf dem Mainzer Lerchenberg kam es zu einem emotionalen Höhepunkt. Vor laufenden Kameras und im Scheinwerferlicht schrieb das Schlager-Duo Neonlicht ein neues Kapitel seiner Liebesgeschichte.

Sänger Julian Fiege (31) nutzte den Auftritt nach der Performance, um vor seiner Partnerin Nadine Ellrich (28) auf die Knie zu gehen. Er zückte eine Schatulle mit einem Verlobungsring und machte ihr einen Heiratsantrag.

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Überwältigt von den Gefühlen

Die Überraschung gelang perfekt: Nadine Ellrich wurde von ihren Gefühlen übermannt und presste überwältigt beide Hände vor das Gesicht. Ihre Antwort fiel eindeutig aus – sie sagte Ja.

Unmittelbar danach teilte das Paar den romantischen Moment auch mit seinen Fans auf Instagram. Ein veröffentlichtes Foto zeigt den emotionalen Augenblick auf der Bühne, begleitet von den drei Worten: «Sie hat Ja gesagt.» In den Kommentaren sammelten sich rasch zahlreiche Glückwünsche aus der Schlager-Szene und der Fan-Community.

Bedeutungsvoller Ort für das Paar

Die Bühne von Moderator Giovanni Zarrella hat für die beiden Musiker eine ganz besondere Bedeutung: Bereits im November 2023 machten Fiege und Ellrich an gleicher Stelle mit ihrem Song «Ja oder Nein» ihre Liebesbeziehung öffentlich. Dass nun der Heiratsantrag am selben Ort folgte, macht die Geschichte für das Duo perfekt.

Wer den Hühnerhaut-Moment im Fernsehen mitverfolgen möchte, muss sich noch etwas gedulden: Das ZDF strahlt «Die grosse Sommerparty» mit Giovanni Zarrella am 29. August aus.