Darum gehts
- Lennart Karl (18) debütiert für Deutschland nach 35 Bayern-Spielen seit Juni 2025
- TikTok-Star Zoe Käppele (22) soll seine Freundin sein, #42 als Hinweis
- Käppele hat über 500'000 Follower und 27,7 Millionen Likes gesammelt
Lennart Karl (18) verzückt die Fussballwelt. Der Shootingstar hat seit seinem Profi-Debüt im Juni 2025 bereits 35 Spiele für Bayern München absolviert hat (8 Tore, 6 Vorlagen). Kürzlich wurde er von DFB-Trainer Julian Nagelsmann (38) erstmas für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das Debüt gab er beim 4:3-Sieg gegen die Nati.
Auch abseits des Platzes sorgt Karl für Schlagzeilen. Seit einigen Tagen kursieren auf Social-Media-Plattformen Gerüchte, dass er eine neue Freundin hat. Dabei handelt es sich um das TikTok-Model Zoe Käppele (22). Die Influencerin begeistert ihre mehr als 500'000 Follower täglich mit Tanz- und Beauty-Videos. Laut «Bild»-Informationen sollen die beiden ein Paar ein.
Vielsagender Kommentar
Hinweise auf eine mögliche Beziehung lieferte Käppele gleich selbst. In einem Tiktok-Video vom 4. März schrieb sie: «Wenn er fine ist, aber dann noch Fussball spielt!» Heisst so viel wie: Wenn er gut aussieht, aber dann noch Fussball spielt. Am 22. März postete sie ein weiteres Video mit dem Song «Wait for U» von Future und dem Kommentar: «Vermisse dich hier.» Dazu packt sie den Hashtag «#42» – die Rückennummer von Lennart Karl beim FC Bayern.
Auch Josie Scholl (17), Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl (55) und Freundin von Karls Teamkollegen Tom Bischof (20), kommentierte mit zwei roten Herzen.
Zoe Käppele zeigt sich auf Tiktok oft in Fussball-Trikots. Mal trägt sie eines von Manchester United, mal von der französischen Nationalmannschaft. Besonders ein Trikot sticht direkt ins Auge: jenes aus dem Video vom 5. September 2025. Dort trug Käppele nämlich ein Trikot von Bayern-Erzrivale Borussia Dortmund. Ob sie sich bald mit dem Trikot von Karl sehen lässt?