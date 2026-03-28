Gerade erst wurde Lennart Karl erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft aufgeboten, da werden Gerüchte um eine mögliche Liebe angeheizt. Was geht da zwischen dem Bayern-Spieler und Model Zoe Käppele?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lennart Karl (18) debütiert für Deutschland nach 35 Bayern-Spielen seit Juni 2025

TikTok-Star Zoe Käppele (22) soll seine Freundin sein, #42 als Hinweis

Käppele hat über 500'000 Follower und 27,7 Millionen Likes gesammelt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Lennart Karl (18) verzückt die Fussballwelt. Der Shootingstar hat seit seinem Profi-Debüt im Juni 2025 bereits 35 Spiele für Bayern München absolviert hat (8 Tore, 6 Vorlagen). Kürzlich wurde er von DFB-Trainer Julian Nagelsmann (38) erstmas für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das Debüt gab er beim 4:3-Sieg gegen die Nati.

Auch abseits des Platzes sorgt Karl für Schlagzeilen. Seit einigen Tagen kursieren auf Social-Media-Plattformen Gerüchte, dass er eine neue Freundin hat. Dabei handelt es sich um das TikTok-Model Zoe Käppele (22). Die Influencerin begeistert ihre mehr als 500'000 Follower täglich mit Tanz- und Beauty-Videos. Laut «Bild»-Informationen sollen die beiden ein Paar ein.

Vielsagender Kommentar

Hinweise auf eine mögliche Beziehung lieferte Käppele gleich selbst. In einem Tiktok-Video vom 4. März schrieb sie: «Wenn er fine ist, aber dann noch Fussball spielt!» Heisst so viel wie: Wenn er gut aussieht, aber dann noch Fussball spielt. Am 22. März postete sie ein weiteres Video mit dem Song «Wait for U» von Future und dem Kommentar: «Vermisse dich hier.» Dazu packt sie den Hashtag «#42» – die Rückennummer von Lennart Karl beim FC Bayern.

Auch Josie Scholl (17), Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl (55) und Freundin von Karls Teamkollegen Tom Bischof (20), kommentierte mit zwei roten Herzen.

Zoe Käppele zeigt sich auf Tiktok oft in Fussball-Trikots. Mal trägt sie eines von Manchester United, mal von der französischen Nationalmannschaft. Besonders ein Trikot sticht direkt ins Auge: jenes aus dem Video vom 5. September 2025. Dort trug Käppele nämlich ein Trikot von Bayern-Erzrivale Borussia Dortmund. Ob sie sich bald mit dem Trikot von Karl sehen lässt?