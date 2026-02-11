DE
Häme gegen Karl
Kompany verteidigt Bayern-Juwel nach Arroganz-Vorwürfen

Nach dem misslungenen Dribbling gegen Hoffenheim muss sich Bayern-Juwel Lennart Karl viel Spott im Netz gefallen lassen. Doch es gibt auch andere Stimmen.
Publiziert: 14:41 Uhr
Vincent Kompany nimmt Lennart Karl in Schutz.
Foto: imago/Lackovic

Darum gehts

  • FC Bayern besiegt TSG Hoffenheim 5:1, Lennart Karl sorgt für Spott
  • Trainer Kompany verteidigt Karl, nennt Dribbling unglücklich und zieht Konsequenzen
  • Sky-Experte Matthäus vergleicht Karl mit Messi
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der FC Bayern gewann sein letztes Spiel gegen Hoffenheim 5:1. Dabei gab eine Szene zu reden. In der 66. Minute – die Bayern führen bereits 4:1 – steht Jungtalent Lennart Karl (17) mit dem Ball an der Seitenlinie. Er wird von Hoffenheims Alexander Prass bedrängt und entscheidet sich, ins Dribbling zu gehen. Karl macht einen Übersteiger, dann noch einen – und dann noch einen Dritten. Beim letzten Beinschwung trifft er aber ungewollt den Ball, der dadurch hinter dem Bayern-Star langsam ins Aus kullert. Dafür gab es von Prass ein höhnisches Daumen-Hoch. 

In den Sozialen Medien verbreitet sich die Szene schon während des Spiels, welches die Bayern am Ende übrigens mit 5:1 gewinnen, rasend schnell – oft begleitet von viel Häme. Manche unterstellen ihm zu viel Arroganz, andere fragen ironisch: «Ist das schon der nächste Messi?»

«Bei Messi hat auch nicht alles funktioniert»

Während der Sky-Sport-Pressekonferenz am Dienstag zeigte sich Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) entspannt: «Ich weiss nicht, was im Internet passiert ist, das ist an mir vorbeigegangen», so der Belgier. Er stellte klar: «Aktuell sage ich, dass ihm ein Übersteiger nicht gelungen ist, das war's.» Konsequenzen zieht der Trainer keine: «Was soll ich Michael Olise oder Lucho Diaz sagen? Viele Menschen kommen genau dafür ins Stadion. Wenn ich merke, dass jemand arrogant oder respektlos wird, werde ich das sagen. Aber in diesem Moment habe ich das nicht gefühlt. Es war einfach nur unglücklich.»

Auch Sky-Experte Lotthar Matthäus (64) verteidigte das Bayern-Juwel. In seiner Kolumne verglich er Lennart Karl mit Lionel Messi: «Bei Messi hat mit 17 auch nicht alles funktioniert.» Junge Talente soll man tricksen lassen, erklärte die Fussball-Legende weiter. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
21
60
54
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
23
48
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
21
16
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
10
39
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20
12
36
7
SC Freiburg
SC Freiburg
21
-1
30
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
9
Union Berlin
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
1. FC Köln
21
-4
23
11
Hamburger SV
Hamburger SV
20
-8
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
21
-9
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
21
-8
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
21
-17
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
21
-15
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
