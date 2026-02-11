Kompany verteidigt Bayern-Juwel nach Arroganz-Vorwürfen

Nach dem misslungenen Dribbling gegen Hoffenheim muss sich Bayern-Juwel Lennart Karl viel Spott im Netz gefallen lassen. Doch es gibt auch andere Stimmen.

Darum gehts FC Bayern besiegt TSG Hoffenheim 5:1, Lennart Karl sorgt für Spott

Trainer Kompany verteidigt Karl, nennt Dribbling unglücklich und zieht Konsequenzen

Sky-Experte Matthäus vergleicht Karl mit Messi Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der FC Bayern gewann sein letztes Spiel gegen Hoffenheim 5:1. Dabei gab eine Szene zu reden. In der 66. Minute – die Bayern führen bereits 4:1 – steht Jungtalent Lennart Karl (17) mit dem Ball an der Seitenlinie. Er wird von Hoffenheims Alexander Prass bedrängt und entscheidet sich, ins Dribbling zu gehen. Karl macht einen Übersteiger, dann noch einen – und dann noch einen Dritten. Beim letzten Beinschwung trifft er aber ungewollt den Ball, der dadurch hinter dem Bayern-Star langsam ins Aus kullert. Dafür gab es von Prass ein höhnisches Daumen-Hoch.

In den Sozialen Medien verbreitet sich die Szene schon während des Spiels, welches die Bayern am Ende übrigens mit 5:1 gewinnen, rasend schnell – oft begleitet von viel Häme. Manche unterstellen ihm zu viel Arroganz, andere fragen ironisch: «Ist das schon der nächste Messi?»

«Bei Messi hat auch nicht alles funktioniert»

Während der Sky-Sport-Pressekonferenz am Dienstag zeigte sich Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) entspannt: «Ich weiss nicht, was im Internet passiert ist, das ist an mir vorbeigegangen», so der Belgier. Er stellte klar: «Aktuell sage ich, dass ihm ein Übersteiger nicht gelungen ist, das war's.» Konsequenzen zieht der Trainer keine: «Was soll ich Michael Olise oder Lucho Diaz sagen? Viele Menschen kommen genau dafür ins Stadion. Wenn ich merke, dass jemand arrogant oder respektlos wird, werde ich das sagen. Aber in diesem Moment habe ich das nicht gefühlt. Es war einfach nur unglücklich.»

Auch Sky-Experte Lotthar Matthäus (64) verteidigte das Bayern-Juwel. In seiner Kolumne verglich er Lennart Karl mit Lionel Messi: «Bei Messi hat mit 17 auch nicht alles funktioniert.» Junge Talente soll man tricksen lassen, erklärte die Fussball-Legende weiter.