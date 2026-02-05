Serge Gnabrys Vertrag beim FC Bayern wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Nun binden die Münchner den deutschen Nationalspieler zwei weitere Jahre an sich.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Über 300 Spiele hat Serge Gnabry seit seinem Wechsel von Werder Bremen vor neun Jahren im Trikot der Bayern bestritten – nun dürften für den 30-jährigen Offensivspieler noch einige mehr dazukommen: Gnabry unterschreibt in München einen neuen Vertrag bis im Sommer 2028. Das Arbeitspapier des 57-fachen deutschen Nationalspielers wäre nach dem Ende der laufenden Saison ausgelaufen.

In der Mitteilung des Vereins zeigt sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl erfreut über diesen Entscheid: «Serge Gnabry ist mit dem FC Bayern gewachsen und zählt zu den absoluten Stützen dieser Mannschaft – auf dem Platz und in der Kabine ist er ungemein wichtig. Er steht für den FC Bayern.» In dieser Saison kommt Gnabry auf 26 Einsätze für die Bayern und hat dabei sieben Tore erzielt.

Gnabry, der in München bislang unter anderem sechs deutsche Meistertitel und einen Champions-League-Sieg feierte, betont seinerseits: «Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl.» Er habe bei seinem Wechsel niemals gedacht, dass er über zehn Jahre bei den Bayern bleiben würde.