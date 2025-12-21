Lennart Karls Marktwert ist im neuesten Update von «Transfermarkt» deutlich gestiegen. Das Bayern-Juwel knackt damit mehrere Bestmarken. Daneben darf sich auch Nati-Juwel Manzambi über eine deutliche Steigerung freuen.

Darum gehts Lennart Karl ist Shootingstar beim FC Bayern mit beeindruckender Debütsaison

Karl knackt mehrere Bestmarken als wertvollster U18-Spieler in der Bundesliga

Karls Marktwert stieg um 200 % von 20 auf 60 Millionen Euro

Julian Sigrist Redaktor Sport

Lennart Karl ist beim FC Bayern der Shootingstar dieser Spielzeit. Sechs Tore und zwei Assists konnte er in seiner Debütsaison bereits verbuchen. Mittlerweile gehört der 17-Jährige zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany (39). Klar, dass sich das auch in seinem Marktwert widerspiegelt, denn die Onlineplattform «Transfermarkt» hat kurz vor Jahreswechsel das zweite Update der Saison veröffentlicht.

Karls Marktwert steigerte sich um 200 Prozent von 20 Millionen Euro auf 60 Millionen. Damit knackt der Offensivspieler gleich mehrere Bestmarken. Er ist vor PSG-Flügel Ibrahim Mbaye (17, 25 Millionen) und Hertha-Mittelfeldspieler Kenneth Eichhorn (16, 20 Millionen) der klar wertvollste U18-Spieler.

Sein Marktwertplus von 40 Millionen bedeutet zudem die grösste Steigerung in diesem Update. Doch nicht nur das: In der Bundesliga ist es das grösste Plus der Geschichte. Er verweist Xavi Simons (22, Saison 23/24, Ex-Leipzig, jetzt Tottenham), Mathys Tel (20, Saison 23/24, Ex-Bayern, jetzt Tottenham) und Michael Olise (24, Saison 25/26, Bayern) auf den zweiten Rang, die je eine Steigerung von 30 Millionen vorweisen können. Auch Spieler von Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und Bayer Leverkusen finden sich in der Top-10-Liste (siehe Post unten).

Auch Manzambi grosser Gewinner

Die weiteren grossen Marktwertgewinner dieses Updates sind in der Bundesliga Leipzig-Flügel Yan Diomandé (19, +25 auf 45 Millionen), Köln-Flügel Said El Mala (19, +22 auf 40 Millionen) und HSV-Innenverteidiger Luka Vuskovic (18, +22 auf 40 Millionen). Und auch Nati-Juwel Johan Manzambi (20) darf sich über eine deutliche Steigerung freuen. Sein Marktwert verdoppelte sich von 15 auf 30 Millionen.

Bei den Marktwertverlierern dominieren vor allem die Bayern. Jamal Musiala (22, auf 130 Millionen) und Harry Kane (32, auf 65 Millionen) verzeichnen ein Minus von zehn Millionen, während Min-Jae Kim (29, auf 25 Millionen) und Leon Goretzka (30, auf 15 Millionen) sieben Millionen einbüssen. Der grösste Verlierer aus der Schweiz ist Augsburg-Verteidiger Cédric Zesiger, dessen Marktwert von sieben auf fünf Millionen gesunken ist.