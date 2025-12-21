DE
FR
Abonnieren

Neuer Marktwert-Rekord
Bayerns Karl (17) mit historischem Zuwachs – auch Nati-Juwel hebt ab

Lennart Karls Marktwert ist im neuesten Update von «Transfermarkt» deutlich gestiegen. Das Bayern-Juwel knackt damit mehrere Bestmarken. Daneben darf sich auch Nati-Juwel Manzambi über eine deutliche Steigerung freuen.
Publiziert: 12:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/5
Der Marktwert von Lennart Karl ist von 20 auf 60 Millionen gestiegen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Lennart Karl ist Shootingstar beim FC Bayern mit beeindruckender Debütsaison
  • Karl knackt mehrere Bestmarken als wertvollster U18-Spieler in der Bundesliga
  • Karls Marktwert stieg um 200 % von 20 auf 60 Millionen Euro
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Lennart Karl ist beim FC Bayern der Shootingstar dieser Spielzeit. Sechs Tore und zwei Assists konnte er in seiner Debütsaison bereits verbuchen. Mittlerweile gehört der 17-Jährige zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany (39). Klar, dass sich das auch in seinem Marktwert widerspiegelt, denn die Onlineplattform «Transfermarkt» hat kurz vor Jahreswechsel das zweite Update der Saison veröffentlicht.

Karls Marktwert steigerte sich um 200 Prozent von 20 Millionen Euro auf 60 Millionen. Damit knackt der Offensivspieler gleich mehrere Bestmarken. Er ist vor PSG-Flügel Ibrahim Mbaye (17, 25 Millionen) und Hertha-Mittelfeldspieler Kenneth Eichhorn (16, 20 Millionen) der klar wertvollste U18-Spieler.

Sein Marktwertplus von 40 Millionen bedeutet zudem die grösste Steigerung in diesem Update. Doch nicht nur das: In der Bundesliga ist es das grösste Plus der Geschichte. Er verweist Xavi Simons (22, Saison 23/24, Ex-Leipzig, jetzt Tottenham), Mathys Tel (20, Saison 23/24, Ex-Bayern, jetzt Tottenham) und Michael Olise (24, Saison 25/26, Bayern) auf den zweiten Rang, die je eine Steigerung von 30 Millionen vorweisen können. Auch Spieler von Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und Bayer Leverkusen finden sich in der Top-10-Liste (siehe Post unten). 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Auch Manzambi grosser Gewinner

Die weiteren grossen Marktwertgewinner dieses Updates sind in der Bundesliga Leipzig-Flügel Yan Diomandé (19, +25 auf 45 Millionen), Köln-Flügel Said El Mala (19, +22 auf 40 Millionen) und HSV-Innenverteidiger Luka Vuskovic (18, +22 auf 40 Millionen). Und auch Nati-Juwel Johan Manzambi (20) darf sich über eine deutliche Steigerung freuen. Sein Marktwert verdoppelte sich von 15 auf 30 Millionen.

Mehr Fussball
Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer
Transfer-News
Schweglers erste Amtshandlung
Wolfsburg befördert Interimscoach zum Cheftrainer
Keine Weihnachtsfeier für die Bayern-Stars
Das steckt dahinter
Keine Weihnachtsfeier für die Bayern-Stars

Bei den Marktwertverlierern dominieren vor allem die Bayern. Jamal Musiala (22, auf 130 Millionen) und Harry Kane (32, auf 65 Millionen) verzeichnen ein Minus von zehn Millionen, während Min-Jae Kim (29, auf 25 Millionen) und Leon Goretzka (30, auf 15 Millionen) sieben Millionen einbüssen. Der grösste Verlierer aus der Schweiz ist Augsburg-Verteidiger Cédric Zesiger, dessen Marktwert von sieben auf fünf Millionen gesunken ist.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
SC Freiburg
SC Freiburg
Hamburger SV
Hamburger SV
1. FC Köln
1. FC Köln
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Bundesliga
FC Augsburg
FC Augsburg
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
RB Leipzig
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        RB Leipzig
        RB Leipzig