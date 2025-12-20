DE
FR
Abonnieren

Das steckt dahinter
Keine Weihnachtsfeier für die Bayern-Stars

Der Grund, der dahinter steckt, ist simpel, denn der Spielplan lässt es nicht zu. Ganz ohne Feier bleiben die Spieler nicht, sie wird Anfang Jahr nachgeholt.
Publiziert: 15:52 Uhr
|
Aktualisiert: 15:56 Uhr
Kommentieren
1/5
Der Spielplan will, dass die Bayern zum Jahresende zweimal am Sonntag spielen.
Foto: imago/MIS

Darum gehts

  • Für die Bayern-Spieler gibts keine Weihnachtsfeier
  • Wegen des Spielplans konnte kein passendes Datum gefunden werden
  • Die Feier wird Anfang 2026 nachgeholt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

In vielen Firmen gehört sie zum Jahresende dazu: eine Weihnachtsfeier mit allen Angestellten. Auch beim FC Bayern München fand sie am Donnerstag statt. Zur Party an der Säbener Strasse waren alle Mitarbeiter eingeladen – von den Ordnern bis zu den Büro-Angestellten. Nur diejenigen, die im sportlichen Bereich angestellt sind, fehlten.

Das ist per se nichts Aussergewöhnliches. Bei den Bayern feiern die Bundesliga-Mannschaft, ihr Trainerteam sowie die Verantwortlichen immer getrennt von den anderen Mitarbeitern Weihnachten. Nur in diesem Jahr feiern sie gar nicht. Für Manuel Neuer, Harry Kane und ihre Teamkollegen gibts gemäss «Bild» in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier.

Dabei hätten die Bayern durchaus Grund, um zum Jahresende miteinander anzustossen. Denn sie beenden das Jahr 2025 auf Platz 1, könnten mit einem abschliessenden Sieg gegen Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr) ihrem ersten Verfolger Dortmund wieder auf neun Punkte davonziehen.

Zwei Sonntagsspiele zum Abschluss

Doch wieso gibts keine Feier? Wie die «Bild» berichtet, gibts dafür einen simplen Grund. Es konnte schlichtweg kein passender Termin gefunden werden. Vor Weihnachten spielen die Bayern zweimal am Sonntagabend. So fallen die beiden Samstage für die Durchführung der Weihnachtsfeier weg. Und am Sonntag oder Montag wollten die Spieler offenbar nicht feiern.

Mehr Bundesliga
Adeyemi wird vom BVB für Wutausbruch sanktioniert
Sauer wegen Auswechslung
Adeyemi wird vom BVB für Wutausbruch sanktioniert
Kampl verlässt RB Leipzig auf unbestimmte Zeit
Aus familiären Gründen
Kampl verlässt RB Leipzig auf unbestimmte Zeit
Auf den BVB wartet eine happige Februar-Woche
DFL setzt nächste Spiele an
Auf den BVB wartet eine happige Februar-Woche
Verpasst Bayern-Star das letzte Spiel des Jahres?
Nach Augen-Operation
Verpasst Bayern-Star das letzte Spiel des Jahres?

Nur: In anderen Jahren sah die Agenda der Bayern im Dezember nicht viel anders aus. Und dennoch konnte ein Termin für die Weihnachtsfeier gefunden werden. Letztes Jahr etwa wurde sie einfach auf Anfang Monat vorgezogen. Davor gab es jedes Jahr ein gemeinsames Festessen – ausser 2022 und 2023. Damals wichen die Bayern auf eine sogenannte «Kickoff-Party» zu Beginn des neuen Jahres aus. Auch dieses Mal soll das nun so gehandhabt werden. Und vor dem Rückrundenstart am 11. Januar zu Hause gegen Wolfsburg (17.30 Uhr) doch noch miteinander gefeiert werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
4
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0:0
15
9
27
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0:0
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1:1
15
0
25
8
SC Freiburg
SC Freiburg
4:3
15
-1
20
9
Union Berlin
Union Berlin
0:0
15
-4
19
10
1. FC Köln
1. FC Köln
0:0
15
-1
17
11
Werder Bremen
Werder Bremen
0:0
15
-10
17
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
1:1
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
3:4
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
0:0
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga