Keine Weihnachtsfeier für die Bayern-Stars

Der Grund, der dahinter steckt, ist simpel, denn der Spielplan lässt es nicht zu. Ganz ohne Feier bleiben die Spieler nicht, sie wird Anfang Jahr nachgeholt.

Darum gehts Für die Bayern-Spieler gibts keine Weihnachtsfeier

Wegen des Spielplans konnte kein passendes Datum gefunden werden

Die Feier wird Anfang 2026 nachgeholt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In vielen Firmen gehört sie zum Jahresende dazu: eine Weihnachtsfeier mit allen Angestellten. Auch beim FC Bayern München fand sie am Donnerstag statt. Zur Party an der Säbener Strasse waren alle Mitarbeiter eingeladen – von den Ordnern bis zu den Büro-Angestellten. Nur diejenigen, die im sportlichen Bereich angestellt sind, fehlten.

Das ist per se nichts Aussergewöhnliches. Bei den Bayern feiern die Bundesliga-Mannschaft, ihr Trainerteam sowie die Verantwortlichen immer getrennt von den anderen Mitarbeitern Weihnachten. Nur in diesem Jahr feiern sie gar nicht. Für Manuel Neuer, Harry Kane und ihre Teamkollegen gibts gemäss «Bild» in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier.

Dabei hätten die Bayern durchaus Grund, um zum Jahresende miteinander anzustossen. Denn sie beenden das Jahr 2025 auf Platz 1, könnten mit einem abschliessenden Sieg gegen Heidenheim (Sonntag, 17.30 Uhr) ihrem ersten Verfolger Dortmund wieder auf neun Punkte davonziehen.

Zwei Sonntagsspiele zum Abschluss

Doch wieso gibts keine Feier? Wie die «Bild» berichtet, gibts dafür einen simplen Grund. Es konnte schlichtweg kein passender Termin gefunden werden. Vor Weihnachten spielen die Bayern zweimal am Sonntagabend. So fallen die beiden Samstage für die Durchführung der Weihnachtsfeier weg. Und am Sonntag oder Montag wollten die Spieler offenbar nicht feiern.

Nur: In anderen Jahren sah die Agenda der Bayern im Dezember nicht viel anders aus. Und dennoch konnte ein Termin für die Weihnachtsfeier gefunden werden. Letztes Jahr etwa wurde sie einfach auf Anfang Monat vorgezogen. Davor gab es jedes Jahr ein gemeinsames Festessen – ausser 2022 und 2023. Damals wichen die Bayern auf eine sogenannte «Kickoff-Party» zu Beginn des neuen Jahres aus. Auch dieses Mal soll das nun so gehandhabt werden. Und vor dem Rückrundenstart am 11. Januar zu Hause gegen Wolfsburg (17.30 Uhr) doch noch miteinander gefeiert werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos