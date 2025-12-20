DE
Sauer wegen Auswechslung
Adeyemi wird vom BVB für Wutausbruch sanktioniert

Einmal mehr fällt Karim Adeyemi mit seinem Verhalten auf. Und wird dafür sanktioniert. Das kündigt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl an.
Publiziert: 09:51 Uhr
Karim Adeyemi ist mit seiner Auswechslung am Freitagabend alles andere als glücklich.
Foto: imago/osnapix
AFPAgence France Presse

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem Wutausbruch von Karim Adeyemi Konsequenzen für den Offensivspieler angekündigt. «Über die Szene wird zu reden sein. Er wird dafür eine Strafe kriegen, weil wir das Thema in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben», sagt Kehl nach dem 2:0-Bundesligasieg gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky.

Was war passiert? Adeyemi hatte sich in der 60. Minute massiv über seine Auswechslung aufgeregt und wollte direkt in die Kabine gehen, Kehl hielt ihn davon ab. Die Auswechslung sei «total berechtigt» gewesen, sagte Kehl, «Karim hat kein gutes Spiel gemacht.» Eine solche Reaktion wolle er nicht sehen, «die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen. Das gehört sich nicht und das weiss auch Karim», betonte Kehl. «Deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen.»

Adeyemi war bereits in den vergangenen Wochen mit einem ähnlichen Verhalten aufgefallen. Auch Trainer Niko Kovac kritisierte den deutschen Nationalspieler. «Er war heute nicht gut», sagte Kovac, «deswegen ist die Auswechslung berechtigt.» Kovac begrüsste eine Sanktion des Verhaltens und fügte an: «Man muss auch einsichtig sein.»

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
12
Werder Bremen
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bundesliga
Bundesliga
