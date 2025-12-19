Dortmund beendet das Jahr mit einem Sieg

Borussia Dortmund kann mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen: Der BVB schlägt Gladbach vor heimischem Anhang mit 2:0. Sowohl Kobel als auch Elvedi spielen dabei durch.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Borussia Dortmund beendet das Jahr 2025 mit einem Heimsieg. Das Team von Coach Niko Kovac gewinnt das Freitagsspiel der 15. Runde gegen Mönchengladbach mit 2:0 und springt zumindest über Nacht auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle.

Julian Brandt in der Startviertelstunde mit einem schönen Volley und Maximilian Beier kurz vor dem Abpfiff in der 97. Minute schiessen die Tore für den BVB, der damit nach 15 Spielen auf 32 Punkte kommt. Es ist die beste Dortmunder Ausbeute zu diesem Zeitpunkt seit sieben Jahren. Der Rückstand auf den Leader Bayern München könnte nach dem Wochenende aber trotzdem bereits neun Zähler betragen.

Mönchengladbach, das sich im Mittelfeld der Tabelle bewegt, bringt gegen die Dortmunder Defensive um den Schweizer Goalie Gregor Kobel wenig zustande und muss damit die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. In der Abwehr der Gladbacher spielt Nati-Verteidiger Nico Elvedi durch.