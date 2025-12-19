DE
FR
Abonnieren

Aus familiären Gründen
Kampl verlässt RB Leipzig auf unbestimmte Zeit

Ende Oktober ist der Bruder von Kevin Kampl plötzlich verstorben. Ein schwerer Schlag für den Mittelfeldspieler von RB Leipzig – nun verlässt er Leipzig und reist er in seine Heimat zurück.
Publiziert: 19.12.2025 um vor 43 Minuten
Kommentieren
Kevin Kampls Vertrag bei RB Leipzig soll vor der Auflösung stehen. Nach dem Tod seines Bruders hat der Slowene kein Spiel mehr bestritten.
Foto: IMAGO/HMB-Media
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

«Mein grosser Bruder! Du warst mein bester Freund. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war» – diese Worte richtet Kevin Kampl (35) Ende Oktober an seinen plötzlich verstorbenen Bruder Seki. Dessen Tod ist für den Leipzig-Mittelfeldmann ein schwerer Schlag.

Der Slowene ist seither von seinem Arbeitgeber freigestellt und hat für die Bullen kein Spiel mehr bestritten. Nun soll er bei den Sachsen vor dem Abgang stehen: Wie die «Leipziger Volkszeitung» berichtet, hat der in Deutschland geborene Slowene Leipzig verlassen und ist nach Nordrhein-Westfalen zu seiner Familie zurückgekehrt.

Der Abschied scheint endgültiger Natur zu sein: Gemäss der «Bild» sollen Klub und Spieler über eine Auflösung des noch bis im Sommer 2026 laufenden Vertrags verhandeln. Ob dies auch das Ende seiner aktiven Fussballkarriere bedeutet oder ob er bei einem anderen Verein unterkommt, ist noch unklar.

Kampl ist eine der prägendsten Figuren der noch jungen Leipziger Vereinsgeschichte: Seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2017 steht der 28-fache slowenische Internationale bei RB unter Vertrag. In dieser Zeit bestritt er 203 Bundesligaspiele und war bei allen drei Titelgewinnen des Vereins dabei: 2022 und 2023 gewann Kampl mit Leipzig zweimal den DFB-Pokal und einmal den deutschen Supercup.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
12
Werder Bremen
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
RB Leipzig
RB Leipzig
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        RB Leipzig
        RB Leipzig