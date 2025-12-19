Ende Oktober ist der Bruder von Kevin Kampl plötzlich verstorben. Ein schwerer Schlag für den Mittelfeldspieler von RB Leipzig – nun verlässt er Leipzig und reist er in seine Heimat zurück.

«Mein grosser Bruder! Du warst mein bester Freund. Ohne Dich wird es niemals mehr sein, wie es einmal war» – diese Worte richtet Kevin Kampl (35) Ende Oktober an seinen plötzlich verstorbenen Bruder Seki. Dessen Tod ist für den Leipzig-Mittelfeldmann ein schwerer Schlag.

Der Slowene ist seither von seinem Arbeitgeber freigestellt und hat für die Bullen kein Spiel mehr bestritten. Nun soll er bei den Sachsen vor dem Abgang stehen: Wie die «Leipziger Volkszeitung» berichtet, hat der in Deutschland geborene Slowene Leipzig verlassen und ist nach Nordrhein-Westfalen zu seiner Familie zurückgekehrt.

Der Abschied scheint endgültiger Natur zu sein: Gemäss der «Bild» sollen Klub und Spieler über eine Auflösung des noch bis im Sommer 2026 laufenden Vertrags verhandeln. Ob dies auch das Ende seiner aktiven Fussballkarriere bedeutet oder ob er bei einem anderen Verein unterkommt, ist noch unklar.

Kampl ist eine der prägendsten Figuren der noch jungen Leipziger Vereinsgeschichte: Seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer 2017 steht der 28-fache slowenische Internationale bei RB unter Vertrag. In dieser Zeit bestritt er 203 Bundesligaspiele und war bei allen drei Titelgewinnen des Vereins dabei: 2022 und 2023 gewann Kampl mit Leipzig zweimal den DFB-Pokal und einmal den deutschen Supercup.

