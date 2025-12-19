DE
DFL setzt nächste Spiele an
Auf den BVB wartet eine happige Februar-Woche

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 terminiert. Auf Borussia Dortmund warten im Februar zwei Hammerduelle innert einer Woche.
Publiziert: vor 59 Minuten
Im ersten Klassiker zwangen die Bayern Dortmund in die Knie.
Darum gehts

  • DFL setzt Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 an, mit attraktiven Duellen
  • FC Bayern München spielt erstmals seit 2017 auswärts beim HSV
  • BVB empfängt Bayern Ende Februar zum Klassiker
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat für die Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 die Partien angesetzt – und an diesen kommt es zu diversen attraktiven Duellen.

Am 20. Spieltag gastiert etwa der FC Bayern München am Samstag, 31. Januar, beim HSV. Es wird das erste Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters bei den Hamburgern seit über acht Jahren (letztmals am 21. Oktober 2017). Einen Tag später kommts zum Schwaben-Baden-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Eine Woche später wird es Borussia Mönchengladbach zu Hause mit Bayer Leverkusen zu tun bekommen (7. Februar), bevor die Fohlen am Spieltag darauf auswärts in Frankfurt ran müssen (14. Februar).

Dann folgen zwei Wochen mit absoluten Krachern: Am 21. Februar spielt Borussia Dortmund auswärts in Leipzig, eine Woche später empfängt der BVB die Bayern zum Klassiker im heimischen Signal Iduna Park. Den ersten der Saison haben die Dortmunder 1:2 verloren.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
14
40
38
2
RB Leipzig
RB Leipzig
14
13
29
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
14
12
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
14
-4
16
12
Werder Bremen
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
14
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
Werder Bremen
Union Berlin
Union Berlin
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FC St. Pauli
FC St. Pauli
RB Leipzig
RB Leipzig
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
FC Heidenheim
FC Heidenheim
Hamburger SV
Hamburger SV
SC Freiburg
SC Freiburg
1. FC Köln
1. FC Köln
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
