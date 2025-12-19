Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 terminiert. Auf Borussia Dortmund warten im Februar zwei Hammerduelle innert einer Woche.

Darum gehts DFL setzt Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 an, mit attraktiven Duellen

FC Bayern München spielt erstmals seit 2017 auswärts beim HSV

BVB empfängt Bayern Ende Februar zum Klassiker Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat für die Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 die Partien angesetzt – und an diesen kommt es zu diversen attraktiven Duellen.

Am 20. Spieltag gastiert etwa der FC Bayern München am Samstag, 31. Januar, beim HSV. Es wird das erste Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters bei den Hamburgern seit über acht Jahren (letztmals am 21. Oktober 2017). Einen Tag später kommts zum Schwaben-Baden-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.

Eine Woche später wird es Borussia Mönchengladbach zu Hause mit Bayer Leverkusen zu tun bekommen (7. Februar), bevor die Fohlen am Spieltag darauf auswärts in Frankfurt ran müssen (14. Februar).

Dann folgen zwei Wochen mit absoluten Krachern: Am 21. Februar spielt Borussia Dortmund auswärts in Leipzig, eine Woche später empfängt der BVB die Bayern zum Klassiker im heimischen Signal Iduna Park. Den ersten der Saison haben die Dortmunder 1:2 verloren.