Darum gehts
- DFL setzt Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 an, mit attraktiven Duellen
- FC Bayern München spielt erstmals seit 2017 auswärts beim HSV
- BVB empfängt Bayern Ende Februar zum Klassiker
Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat für die Bundesliga-Spieltage 20 bis 24 die Partien angesetzt – und an diesen kommt es zu diversen attraktiven Duellen.
Am 20. Spieltag gastiert etwa der FC Bayern München am Samstag, 31. Januar, beim HSV. Es wird das erste Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters bei den Hamburgern seit über acht Jahren (letztmals am 21. Oktober 2017). Einen Tag später kommts zum Schwaben-Baden-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg.
Eine Woche später wird es Borussia Mönchengladbach zu Hause mit Bayer Leverkusen zu tun bekommen (7. Februar), bevor die Fohlen am Spieltag darauf auswärts in Frankfurt ran müssen (14. Februar).
Dann folgen zwei Wochen mit absoluten Krachern: Am 21. Februar spielt Borussia Dortmund auswärts in Leipzig, eine Woche später empfängt der BVB die Bayern zum Klassiker im heimischen Signal Iduna Park. Den ersten der Saison haben die Dortmunder 1:2 verloren.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
14
40
38
2
RB Leipzig
14
13
29
3
Borussia Dortmund
14
12
29
4
Bayer Leverkusen
14
11
26
5
TSG Hoffenheim
14
9
26
6
VfB Stuttgart
14
3
25
7
Eintracht Frankfurt
14
0
24
8
Union Berlin
14
-4
18
9
SC Freiburg
14
-2
17
10
1. FC Köln
14
-1
16
11
Borussia Mönchengladbach
14
-4
16
12
Werder Bremen
14
-10
16
13
VfL Wolfsburg
14
-4
15
14
Hamburger SV
14
-9
15
15
FC Augsburg
14
-11
13
16
FC St. Pauli
14
-13
11
17
1. FC Heidenheim 1846
14
-17
11
18
FSV Mainz
14
-13
7